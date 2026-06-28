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Sorpresa en Liga Nacional: Goleador de Selección de Tiktokers jugará en Primera

El goleador de la Selección de Tiktokers recibió una inesperada invitación para integrarse a un histórico club de la Liga Nacional de honduras.

  • Actualizado: 28 de junio de 2026 a las 13:07 -
  • Franklin Martínez
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El goleador de la selección hondureña de tiktokers recibió de forma sorpresiva una invitación para integrarse a un histórico club catracho de la Liga Nacional.

 Fotos: Redes Sociales.
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La información fue confirmada por Christian Andrés, presidente del Platense, durante un live en el que estuvo acompañado por los exjugadores Mario Martínez y “Muma” Bernárdez, además de los periodistas Marvin Ávila y Fredy Nuila.
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“Es una iniciativa mía hacer esto; le va a dar exposición al club. La idea es que gane el fútbol de Honduras. Puede haber a quienes les agrade y a otros que no. Tampoco va a venir a ganarse un puesto regalado”, expresó el presidente Christian Andrés.
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El elegido es el cantante e influencer hondureño conocido como Davis Flow.
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Davis Flow forma parte de la selección hondureña de tiktokers donde juega como delantero.
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El presidente Christian Andrés destacó que en 4 semanas se darán cuenta si se concreta el fichaje, el influencer ya es esperado en la pretemporada de Platense.
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Se conoce que Davis Flow tiene 23 años y su vida ha estado involucrada al espectáculo.
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Davis Flow está casado con la periodista hondureña Elsa Oseguera y tienen una hija.
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Su nombre completo es Davis Obed Silva Antúnez, quien creció en Estados Unidos.
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Uno de sus grandes amigos es Carlos Eduardo Espina, influencer que es el presidente del Victoria.
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Davis Flow anotó el primer gol oficial de la selección hondureña de tiktokers y fue contra El Salvador.
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Su vida en las redes sociales no está alejada de las polémicas y en programas de farándula.
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La intención del Platense es clara y quiere una mayor conexión entre el público y la institución.
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Hasta los momentos no hay un contrato firmado entre Davis Flow y Platense, quieren ver su desempeño en la pretemporada.
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Platense acaba de concretar la salida de Erick "Yío" Puerto al Bate Borisov de Bielorrusia y Davis Flow sería el sustituto.
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Al rapero hondureño se le ve constante jugando con los creadores de contenidos nacionales y en Estados Unidos.
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En Platense han destacado que no harán una gran inversión en cuanto a temas de fichajes y darán mucha oportunidad a los chicos de reservas.
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Todo indica que en esta semana el influencer Davis Flow llegará a la pretemporada del Platense que se prepara para competir en el torneo Apertura de la primera división de Honduras.
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