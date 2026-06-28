Sorpresa en Liga Nacional: Goleador de Selección de Tiktokers jugará en Primera

El goleador de la selección hondureña de tiktokers recibió de forma sorpresiva una invitación para integrarse a un histórico club catracho de la Liga Nacional.
La información fue confirmada por Christian Andrés, presidente del Platense, durante un live en el que estuvo acompañado por los exjugadores Mario Martínez y “Muma” Bernárdez, además de los periodistas Marvin Ávila y Fredy Nuila.
“Es una iniciativa mía hacer esto; le va a dar exposición al club. La idea es que gane el fútbol de Honduras. Puede haber a quienes les agrade y a otros que no. Tampoco va a venir a ganarse un puesto regalado”, expresó el presidente Christian Andrés.
El elegido es el cantante e influencer hondureño conocido como Davis Flow.
Davis Flow forma parte de la selección hondureña de tiktokers donde juega como delantero.
El presidente Christian Andrés destacó que en 4 semanas se darán cuenta si se concreta el fichaje, el influencer ya es esperado en la pretemporada de Platense.
Se conoce que Davis Flow tiene 23 años y su vida ha estado involucrada al espectáculo.
Davis Flow está casado con la periodista hondureña Elsa Oseguera y tienen una hija.
Su nombre completo es Davis Obed Silva Antúnez, quien creció en Estados Unidos.
Uno de sus grandes amigos es Carlos Eduardo Espina, influencer que es el presidente del Victoria.
Davis Flow anotó el primer gol oficial de la selección hondureña de tiktokers y fue contra El Salvador.
Su vida en las redes sociales no está alejada de las polémicas y en programas de farándula.
La intención del Platense es clara y quiere una mayor conexión entre el público y la institución.
Hasta los momentos no hay un contrato firmado entre Davis Flow y Platense, quieren ver su desempeño en la pretemporada.
Platense acaba de concretar la salida de Erick "Yío" Puerto al Bate Borisov de Bielorrusia y Davis Flow sería el sustituto.
Al rapero hondureño se le ve constante jugando con los creadores de contenidos nacionales y en Estados Unidos.
En Platense han destacado que no harán una gran inversión en cuanto a temas de fichajes y darán mucha oportunidad a los chicos de reservas.
Todo indica que en esta semana el influencer Davis Flow llegará a la pretemporada del Platense que se prepara para competir en el torneo Apertura de la primera división de Honduras.