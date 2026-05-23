Dos heridos de bala en un incidente con el Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos

Dos personas resultaron heridas, incluido un sospechoso, en un tiroteo cerca de la Casa Blanca este sábado por la noche, que obligó al cierre preventivo del complejo presidencial, según medios estadounidenses.

Agentes del Servicio Secreto de EE.UU. respondieron a reportes de un hombre armado a las afueras de la Casa Blanca, lo que generó una balacera, según reportó CNN.

Se efectuaron aproximadamente entre 15 y 30 disparos en la intersección de la Calle 17 y la Avenida Pennsylvania NW, cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, dijeron fuentes a la cadena.