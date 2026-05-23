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Dos heridos de bala en un incidente con el Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca

Dos personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca, lo que provocó el cierre preventivo del complejo presidencial

  • Actualizado: 23 de mayo de 2026 a las 18:21 -
  • Agencia EFE
Dos heridos de bala en un incidente con el Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca

Tiroteo en Washington cerca de la Casa Blanca activa cierre preventivo del complejo.

 Foto: EFE
Washington, Estados Unidos

Dos personas resultaron heridas, incluido un sospechoso, en un tiroteo cerca de la Casa Blanca este sábado por la noche, que obligó al cierre preventivo del complejo presidencial, según medios estadounidenses.

Agentes del Servicio Secreto de EE.UU. respondieron a reportes de un hombre armado a las afueras de la Casa Blanca, lo que generó una balacera, según reportó CNN.

Se efectuaron aproximadamente entre 15 y 30 disparos en la intersección de la Calle 17 y la Avenida Pennsylvania NW, cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, dijeron fuentes a la cadena.

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No está claro si alguno de los agentes federales que respondieron al incidente resultó herido.

Los sonidos fueron captados por reporteros que se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca informando sobre el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán, anunciado por el presidente Donald Trump horas antes.

Los reporteros fueron trasladados a la sala de conferencias de la Casa Blanca, según informó una fuente a EFE.

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Los periodistas informaron que se pudo observar a los agentes del Servicio Secreto fuertemente armados responder al incidente.

El hecho se registra casi un mes después de que un hombre armado intentara ingresar a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado 25 de abril, lo que obligó a evacuar al presidente Trump.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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