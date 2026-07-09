Hondureño tomó "miel del amor" y muere en hospital de Danlí tras sufrir paro cardíaco

El Paraíso, Honduras

Luis Alonzo López Reyes , quien guardaba prisión en el centro penal de La Tolva, Morocelí, El Paraíso, falleció luego de sufrir una emergencia cardíaca mientras se encontraba con su pareja .

De acuerdo con reportes preliminares, el hombre habría consumido un estimulante íntimo conocido comercialmente como “Mielita VIP” antes de presentar complicaciones de salud.

Según la información recabada, López Reyes comenzó a sentirse mal mientras sostenía un encuentro íntimo, por lo que las personas que se encontraban cerca solicitaron ayuda para trasladarlo a un centro asistencial.

El privado de libertad fue llevado de emergencia al Hospital Gabriela Alvarado, en Danlí, donde ingresó todavía con signos vitales.

Sin embargo, minutos después de su ingreso, el personal médico confirmó su fallecimiento, aparentemente a causa de un paro cardíaco.

Las primeras versiones indican que el hombre sufrió una descompensación repentina, aunque serán las autoridades correspondientes las encargadas de establecer las causas exactas de la muerte.

Hasta el momento, no existe un informe oficial de Medicina Forense o de las autoridades sanitarias que confirme que el consumo del producto haya provocado directamente el fallecimiento.

Los resultados de la autopsia médico-legal serán determinantes para conocer si el estimulante tuvo alguna relación con la emergencia que terminó con la vida del hombre.