Joven fingió su secuestro y cobró 20 mil lempiras de rescate a su propia familia en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

La Unidad Nacional Antisecuestro (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó sobre la localización de un joven que presuntamente fingió su secuestro para obtener dinero de sus familiares.

Se trata de Ronal Geovany Mejía Lara, de 21 años, residente en Canguacota, San Marcos, Ocotepeque, quien fue encontrado sano y salvo en la colonia La Puerta de San Pedro Sula, Cortés.

La alerta surgió el martes 7 de julio, cuando la expareja del joven recibió mensajes a través de una cuenta de TikTok en los que se afirmaba que este había sido secuestrado. La información fue comunicada de inmediato a sus familiares.

Según el informe policial, el miércoles el padre del joven recibió una llamada desde el número que utilizaba su hijo. Una voz masculina le exigió inicialmente 50,000 lempiras para liberarlo, pero posteriormente redujo la cantidad a 20,000 lempiras.

Las autoridades recomendaron a la familia no realizar ningún depósito mientras avanzaban las investigaciones. Sin embargo, los parientes decidieron transferir el dinero solicitado a través de una cuenta bancaria.

Tras las diligencias investigativas, agentes de la UNAS ubicaron al joven a las 1:15 de la tarde del miércoles en San Pedro Sula. Al verificar los hechos, concluyeron que nunca estuvo secuestrado.

La DPI determinó además que los 20,000 lempiras depositados por la familia fueron enviados a una cuenta perteneciente a la propia supuesta víctima. Durante el operativo se decomisaron 19,800 lempiras en efectivo, un comprobante de retiro y un teléfono celular.

Ronal Geovany Mejía Lara fue trasladado a las instalaciones de la DPI en Calpules para continuar con el procedimiento legal correspondiente, mientras las autoridades investigan si hubo otras personas involucradas en la simulación del secuestro.