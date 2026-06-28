Matan a balazos a una pareja en solitaria calle de Comayagua

Comayagua, Honduras

Una pareja fue asesinada a balazos la tarde de este domingo en una solitaria calle del sector de El Cablote, comunidad de Lajas, en el departamento de Comayagua.

Las víctimas fueron identificadas como Danilo Flores y Aracely Ramírez, quienes murieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

De acuerdo con versiones preliminares, ambos se encontraban en la zona cuando fueron interceptados por sujetos armados. Los atacantes les dispararon en múltiples ocasiones y posteriormente huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Minutos después, agentes policiales se desplazaron hasta la escena para verificar lo ocurrido.

Al llegar, confirmaron que las dos personas ya no presentaban signos vitales. La escena fue acordonada para preservar posibles evidencias que ayuden a esclarecer el crimen.

Personal de Medicina Forense y de investigación criminal también se presentó al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y recopilar indicios.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles capturas relacionadas con el doble homicidio.