¿La ropa usada provoca alergias? Salud vigila a estos negocios y les hará nueva exigencia

La Ceiba, Atlántida

El departamento de Vigilancia del Marco Normativo de la Secretaría de Salud comenzó a exigir licencias sanitarias a los propietarios de establecimientos dedicados a la venta de ropa, calzado y accesorios usados, así como a barberías y salones de belleza a nivel nacional. La medida responde a un incremento en las denuncias presentadas en los últimos meses por clientes que reportan afecciones en la salud, principalmente reacciones alérgicas. Tras realizar investigaciones de campo, las autoridades sanitarias constataron que numerosas empresas proveedoras de estos servicios operan sin esta regulación en diversos departamentos del país. "Lo que se busca es unificar criterios, ya que no pueden estar unos departamentos realizando este tipo de procesos y otros obviando la legalidad. Con base a eso, ningún negocio está exento de cumplir con la normativa vigente", explicó Eliza Castro, de la Unidad de Marco Normativo.

La funcionaria detalló además que las inspecciones abarcarán aspectos clave como, la infraestructura de los locales, ventilación, control de plagas e higiene general, con el fin de prevenir brotes epidemiológicos como la dermatitis aguda, entre otras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Hay mucha ropa, zapatos y otros artículos que pueden transmitir enfermedades y que no están siendo reglamentados", añadió Castro, quien aclaró que por el momento la institución se encuentra en una etapa de socialización y requerimiento de documentación, sin ejecutar sanciones inmediatas.

Licencia sanitaria debe ser mediante abogado y eleva costos

A pesar de que el costo oficial del trámite emitido por la Secretaría de Salud es de 2,000 lempiras, la Ley de Procedimiento Administrativo estipula que la solicitud no puede ser realizada directamente por el propietario del negocio, sino que requiere de un apoderado legal. Diario LA PRENSA consultó a profesionales del derecho quienes confirmaron que los honorarios legales para este trámite, ascienden a un promedio de 21,000 lempiras, lo que eleva la inversión total por establecimiento a aproximadamente 23,000 lempiras.

La disposición ha provocado un rechazo generalizado entre los comerciantes y pequeños empresarios, quienes argumentan que la exigencia representa un golpe crítico a sus finanzas en medio de la actual situación económica del país.

Comerciantes denuncian intimidación y plazos drásticos

Gabriela Arias, propietaria de una tienda de ropa usada en La Ceiba y representante de un sector de emprendedores locales, expresó su malestar ante las notificaciones recibidas en los últimos días. "Vinieron a pedir una licencia sanitaria y nosotros ni sabíamos que este tipo de negocio tenía que presentar ese documento. Nos sorprende que solo nos dieron tres días para comparecer porque, de lo contrario, nos iban a multar", denunció Arias. "Otra cosa que nos afecta es que no podemos hacer el trámite nosotros mismos, sino a través de un abogado que cobra 21,000 lempiras, aparte de lo que cuesta la licencia. Es deprimente lo que vivimos; lejos de apoyarnos, vienen a intimidarnos a nuestros negocios", agregó.