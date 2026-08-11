Partido Liberal presentará nueva propuesta para reformar el subsector eléctrico

Tegucigalpa, Honduras.

Jorge Cálix, jefe de la bancada del Partido Liberal, anunció ayer que presentarán ante el Congreso Nacional una propuesta propia para reformar el subsector eléctrico, luego de asegurar que el proyecto que se había planteado anteriormente no respondía a las necesidades del país. El jefe de la bancada explicó que la iniciativa fue elaborada con apoyo de expertos nacionales y extranjeros y mediante un análisis comparativo de la legislación eléctrica de otros países de Centroamérica. La propuesta busca mantener a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) completamente en manos del Estado. “El Partido Liberal de Honduras ha tomado la decisión de presentar una propuesta completamente nueva el día de mañana para reformar el subsector eléctrico. No estamos complacidos con lo actual y hemos construido algo desde el punto de vista técnico que es lo que se necesita y que creemos, consideramos, le sirve al país, no a un partido político”, expresó Cálix.

El diputado sostuvo que el Partido Liberal tomó tiempo para analizar el tema antes de plantear una nueva iniciativa. “Este tema es complejo, profundamente técnico, y hay que tomarlo con seriedad y nos lo hemos tomado con seriedad”, afirmó Cálix. Según Cálix, la bancada contrató especialistas para estudiar la legislación de otros países de la región. “El Partido Liberal muestra de que ha estado seriamente tratando este tema, es que no salimos corriendo a aprobar lo primero que nos presentaron, sino que lo analizamos, lo estudiamos, contratamos expertos nacionales y extranjeros”, manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Enee seguiría en manos del Estado

Uno de los principales planteamientos de la propuesta liberal es que la Enee continúe siendo completamente pública. Cálix explicó que la empresa estatal funcionaría como matriz de un holding integrado por tres compañías dedicadas a generación, transmisión y distribución de energía. “La propuesta del Partido Liberal parte de una premisa, la Enee es pública y todo lo que se haga con la Enee seguirá siendo del Estado de Honduras completamente y que eso no le quepa la menor duda al pueblo hondureño”, aseguró. El jefe de bancada también planteó que las empresas encargadas de la distribución sean sociedades unipersonales, con el Estado como único propietario, y que existan prohibiciones expresas para vender, transferir, embargar o utilizar como garantía las acciones y activos de estas compañías. Además, sostuvo que los activos actuales de la Enee deben permanecer bajo control de la empresa matriz. “Planteamos que todos los activos de la Enee hoy permanezcan en manos de la Enee matriz, que no se dividan, que no se entreguen a las subsidiarias sino que se firmen contratos de administración con cada subsidiaria dependiendo la materia”, explicó.

Competencia y combate al hurto de energía

La propuesta también contempla permitir la libre competencia en futuras licitaciones, una medida que, según Cálix, permitiría reducir los costos para los usuarios. “Hemos acordado que hay que permitir la libre competencia en las futuras licitaciones porque es lo único que va a garantizar una disminución en el bolsillo, una disminución en la factura, un alivio al bolsillo a través de una disminución en la factura para decirlo de manera correcta”, afirmó Cálix. Otro de los componentes anunciados es un proyecto para combatir el hurto de energía. Cálix señaló que esta situación representa uno de los principales problemas que enfrenta actualmente la empresa estatal y advirtió que quienes incurran en esta práctica deben responder ante la justicia.

Propuesta para deuda de la Enee

Cálix también se refirió a la deuda acumulada de la empresa estatal y aseguró que la propuesta liberal contempla que esta sea absorbida por el Estado, en lugar de trasladarla directamente a las subsidiarias. “Hoy la Enee tiene 120 mil millones de lempiras de pérdida acumulada. El proyecto presentado anteriormente planteaba distribuir esta deuda entre las subsidiarias. Nosotros decimos que esto tiene que absorberlo el Estado y que las subsidiarias comiencen sin deuda”, sostuvo. De acuerdo con el planteamiento expuesto por Cálix, las subsidiarias tendrían un período de gracia de 10 años para comenzar a pagar al Estado esa deuda acumulada.