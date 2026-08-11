De un contenedor de comida al avión señuelo: la historia del ardid de Trump

Washington

Una cuenta especializada en el seguimiento de aeronaves militares aportó una pista clave que ayudó a reconstruir la operación secreta con la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de Turquía el pasado julio, de acuerdo con uno de los periodistas autores de la exclusiva, de cómo el mandatario abandonó Turquía a bordo de un avión militar y usando el Air Force 1, con periodistas a bordo, como señuelo.

Dan Lamothe, uno de los autores de la investigación del Post, destacó este lunes la contribución de la cuenta "La Nueva Fuerza Aérea 51" a la investigación y señaló que el medio le atribuyó un detalle importante en su exclusiva.

La cuenta había seguido los movimientos de las aeronaves involucradas en la salida de Trump de Ankara rumbo a Reino Unido, detectando que un avión militar C-31A de la fuerza aérea con los radares desconectados aterrizó justo al lado del avión presidencial la noche del 8 de junio en la base de la Fuerza Aérea británica en Suffolk, Inglaterra, cerca de Mildenhall.