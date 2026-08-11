De un contenedor de comida al avión señuelo: la historia del ardid de Trump

Una cuenta especializada en el seguimiento de aeronaves militares aportó una pista clave que ayudó a reconstruir la operación secreta con la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de Turquía el pasado julio, de acuerdo con uno de los periodistas autores de la exclusiva, de cómo el mandatario abandonó Turquía a bordo de un avión militar y usando el Air Force 1, con periodistas a bordo, como señuelo.
Dan Lamothe, uno de los autores de la investigación del Post, destacó este lunes la contribución de la cuenta "La Nueva Fuerza Aérea 51" a la investigación y señaló que el medio le atribuyó un detalle importante en su exclusiva.
La cuenta había seguido los movimientos de las aeronaves involucradas en la salida de Trump de Ankara rumbo a Reino Unido, detectando que un avión militar C-31A de la fuerza aérea con los radares desconectados aterrizó justo al lado del avión presidencial la noche del 8 de junio en la base de la Fuerza Aérea británica en Suffolk, Inglaterra, cerca de Mildenhall.
Según reveló el Post, Trump había embarcado públicamente en el antiguo Air Force One, pero minutos después fue trasladado en un camión de catering hasta un C-32A de la Fuerza Aérea.
El Boeing 747 continuó su ruta con periodistas y parte del personal de la Casa Blanca, que desconocían que el presidente ya no estaba a bordo y que el avión había sido convertido en un señuelo.
La operación se puso en marcha después de que los servicios de inteligencia detectaran una amenaza creíble de asesinato vinculada a Irán.
El objetivo era ocultar la ubicación de Trump y evitar que posibles atacantes pudieran determinar en cuál de las aeronaves viajaba, mientras públicamente se mantenía la apariencia de que el mandatario seguía a bordo del Air Force One.
El reconocimiento de Lamothe confirma además que esa información ayudó al Post a completar la reconstrucción de una maniobra que mantuvo engañados durante horas incluso a periodistas que viajaban con el presidente.
El plan secreto de utilizar el avión presidencial como señuelo fue confirmado al Post por tres fuentes de la Administración, de acuerdo con el reportaje.