Congresista apoyado por Trump y un exrepublicano, los aspirantes a reemplazar a DeSantis

Miami, Florida.

El congresista republicano Byron Donalds, respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump; y el excongresista republicano David Jolly, ahora demócrata, encabezan las preferencias de sus respectivos partidos de cara a las primarias de la próxima semana para suceder al gobernador Ron DeSantis en Florida en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre. A ellos se suman James Fishback, un candidato de extrema derecha de origen colombiano que propone un impuesto a los creadores de OnlyFans, y Jay Collins, actual vicegobernador, quien busca defender la agenda de DeSantis, que también competirán el martes de la semana que viene en las primarias.

El candidato de Trump

El líder en las encuestas para la elección interna del Partido Republicano y la general es el congresista federal Byron Donalds, quien podría convertirse en el primer gobernador afroamericano de Florida y cuenta con el respaldo de Trump, porque considera que implementará su agenda 'America First' (Estados Unidos primero). "Luchará incansablemente para ayudar a mantener nuestra frontera segura, detener el crimen migratorio, fortalecer nuestro Ejército, proteger a nuestros veteranos, impulsar el dominio energético de EE.UU., reducir impuestos y regulaciones", escribió Trump en su red social, Truth Social, para justificar su apoyo. Donalds, de 48 años, ha prometido afianzar el liderazgo de la agenda antiinmigación de Trump en Florida, el tercer estado más poblado de EE.UU. y donde tres de cada 10 habitantes son hispanos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además de haber avisado en un evento con venezolanos en julio en la ciudad de Doral de que los "deportaría" tras la expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS) ordenada por el presidente, el congresista afronta controversias como el haber sido arrestado a los 18 y 20 años por venta de mariguana y por fraude, además de recibir donativos de empresas de inteligencia artificial (IA) pese a que ha prometido restricciones para la construcción de centros de datos.

De republicano a demócrata por Trump

Del lado opositor, el excongresista David Jolly (2014-2017) busca abanderar al Partido Demócrata, que gobernó por última vez el estado en 1999, tras haber abandonado a los republicanos en 2018 por sus críticas a la primera presidencia de Trump. Jolly (53), quien lidera por decenas de puntos porcentuales la contienda interna de los demócratas ante la falta de otros perfiles visibles, centra su campaña en una economía que "funcione para todos", soluciones públicas para vivienda, salud y educación, y proteger "los derechos y la dignidad de todos". Pero el abogado afronta la caída de su partido en Florida, antes considerado un estado bisagra o péndulo, pues en 2026 hay más de 5,5 millones de votantes afiliados a los republicanos frente a 4,04 millones de demócratas de un total de 13,42 millones de electores, según datos del Departamento de Estado de Florida.

James Fishback, el aspirante de la ultraderecha