EE UU dispara contra un buque que intentó burlar el bloqueo naval a Irán, según el WSJ

Washington

Fuerzas de Estados Unidos dispararon este martes contra un buque de bandera panameña que intentó burlar el bloqueo de Washington a las costas y puertos de Irán, según fuentes citadas por The Wall Street Journal.

Un helicóptero militar estadounidense disparó contra el timón del navío después de que la tripulación ignorara advertencias de que estaba violando el cerco naval reimpuesto por el presidente, Donald Trump, desde mediados de julio pasado, afirmó un funcionario de la nación norteamericana al diario.

El reporte de The Wall Street Journal menciona que horas antes la firma de seguridad marítima Vanguard informó que un buque portacontenedores panameño llamado Vela Nova fue alcanzado por un misil mientras navegaba en dirección oeste por el golfo de Omán, a unas 71 millas náuticas de la costa de Pakistán.

En un informe preliminar, Vanguard especificó que “el misil impactó en la embarcación, provocando un incendio que posteriormente fue extinguido” y confirmó que los 17 miembros de la tripulación del Vela Nova estaban a salvo.

La agencia británica de monitoreo marítimo UKMTO alertó sobre un incidente en el golfo de Omán en el que estuvieron involucrados “un carguero y fuerzas militares” de un país sin especificar.

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El organismo también informó que un carguero fue atacado este martes con un proyectil en el mar Rojo, frente a la costa de Omán, con varias víctimas.

El nuevo ataque estadounidense se produce mientras Washington refuerza su presión para tratar de ahogar la economía iraní, en medio de conversaciones de paz estancadas a más de cinco meses del inicio de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra la República Islámica.

Además, pone de relieve la fragilidad que rodea al estrecho de Ormuz, estratégica vía de crudo y mercancías convertida en foco del conflicto y cuyo tránsito Teherán se niega a reabrir mientras exige condiciones a Washington.