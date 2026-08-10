Trump asegura que EE.UU. controla el estrecho de Ormuz pese al bloqueo iraní

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su país mantiene el control total sobre el estrecho de Ormuz, a pesar de que Irán tiene la vía marítima bloqueada en represalia por la guerra.

"Ya está abierto. Miren, el único que controla el estrecho de Ormuz en este momento es la Armada de Estados Unidos", afirmó el mandatario estadounidense durante una comparecencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump dijo que "en ocasiones" la república islámica coloca alguna mina marina en el estrecho, pero afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses han desminado el paso por completo.