Estados Unidos y México ofrecen apoyo a Colombia por el potente terremoto de magnitud 7,4

Bogotá, Colombia.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , también manifestó la disposición de su Gobierno para colaborar con Colombia ante la emergencia provocada por el movimiento telúrico.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , aseguró que la Administración de Donald Trump mantiene un monitoreo cercano de la situación y está preparada para brindar asistencia al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Estados Unidos y México expresaron este lunes su disposición de apoyar a Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones del país y dejó al menos 20 personas muertas , además de heridos y graves daños materiales.

“Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria mexicana señaló que su Gobierno permanece atento a la evolución de la emergencia y mantiene comunicación mediante sus representantes diplomáticos en Colombia.

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“Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos tanto con nuestra embajada allá como con el embajador aquí”, declaró.

El terremoto ocurrió a las 07:34 horas locales y tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, según los primeros reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento se sintió en amplias zonas del territorio colombiano y provocó daños especialmente en Quibdó, capital del Chocó, donde se reportaron personas heridas y edificaciones derrumbadas o con afectaciones estructurales.

“Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones”, informó en X la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.

La funcionaria indicó que los equipos de emergencia realizan una evaluación de los daños para establecer un primer balance oficial de la situación. Imágenes difundidas en redes sociales muestran estructuras que colapsaron total o parcialmente en diferentes sectores de Quibdó.

Las afectaciones también alcanzaron ciudades como Cali, Manizales, Pereira y Medellín, mientras los organismos de emergencia continúan recopilando información sobre las consecuencias del terremoto.

Ante la emergencia, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los damnificados y los daños ocasionados por el sismo.