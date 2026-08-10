Irán niega negociaciones con EEUU y mantiene condicionada la reapertura de Ormuz

Teherán, Irán.

Irán insistió este lunes en que no mantiene negociaciones con Estados Unidos, aunque reconoció que continúa el intercambio de mensajes a través de intermediarios, y afirmó que sus conversaciones con Omán sobre el estrecho de Ormuz se limitan a establecer una ruta segura de navegación y no implican la reapertura de la estratégica vía marítima. "Ya lo he dicho anteriormente y creo que el señor (ministro de Exteriores, Abás) Araqchí también se refirió exactamente a este asunto ayer: no tenemos negociaciones con Estados Unidos", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baqaei, en una rueda de prensa.

El diplomático indicó, sin embargo, que el intercambio de mensajes entre Teherán y Washington sobre cuestiones de actualidad es algo "normal" y continúa a través de intermediarios como Catar y Pakistán. Baqaei explicó que actualmente Irán está centrado en las conversaciones con Omán para determinar una nueva ruta de navegación por el estrecho de Ormuz, unas negociaciones que calificó de bilaterales entre los dos países ribereños y que no implican a EE.UU. El portavoz reiteró además que el posible acuerdo con Omán sobre la ruta marítima no significa que Ormuz vaya a reabrirse. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse