Netanyahu rechaza la hoja de ruta prevista en el plan de Trump para Gaza

Jerusalén, Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó este domingo el plan de 15 puntos anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y publicado por la Junta de Paz para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego, y reiteró que Israel no abandonará Gaza hasta que Hamás se desarme. "Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se retirarán hasta que Hamás se desarme. Y cuando digo desarmar a Hamás, me refiero a todas sus armas: las pesadas, las menos pesadas, todas. Hablamos de un desarme real, no de uno ficticio", sentenció Netanyahu en un vídeo mensaje enviado por su Oficina al inicio de la reunión de su gabinete.

Además, Netanyahu añadió que sus aliados estadounidenses tienen algunas "ideas inaceptables" para Israel a las que deben "oponerse", y dijo estar dialogando con ellos. Pero tras el anuncio de Trump del plan de 15 puntos el pasado 30 de julio, un funcionario de la Casa Blanca aseguró que el presidente quedaría "muy, muy decepcionado" si Israel no cumplía con su parte. "Mientras yo sea primer ministro, no se creará ningún Estado palestino, ni en Cisjordania ni en Gaza. Ni 'Fatahistán' ni 'Hamastán'", reiteró este domingo Netanyahu, que añadió al nombre de los partidos palestinos el sufijo persa -stán, empleado en países como Afganistán o Pakistán. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una puñalada al acuerdo de "paz"El jueves 30 de julio, Trump anunció que la Junta de Paz había alcanzado un pacto para el desarme total de Hamás y de otros grupos de la Franja, el cual calificó de un "acuerdo histórico" que permitiría avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego.