El caótico final del empresario Roberto Becker: ataque letal, videos y clamor por auxilio

Jaime Roberto Becker Menardi, empresario dedicado a la comercialización de vehículos y motocicletas y reconocido además por su afición al deporte, murió el sábado luego de ser víctima de un ataque armado en San Pedro Sula, Cortés.
El hecho ocurrió en las cercanías del bulevar de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sector de Jardines del Valle. De acuerdo con la información preliminar, Becker Menardi acababa de salir de uno de sus negocios cuando fue interceptado por un individuo que, según algunos reportes, se movilizaba en una motocicleta.
El atacante le habría disparado en varias ocasiones y posteriormente huyó del lugar. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar la identidad y el paradero del responsable.
Tras resultar gravemente herido, el empresario fue auxiliado por personas que se encontraban en la zona. Posteriormente, agentes policiales y ciudadanos lo trasladaron en una patrulla hacia una clínica privada, en un intento por salvarle la vida. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, murió poco después de ser ingresado.
Videos difundidos por medios y periodistas locales muestran los momentos posteriores al ataque. En una de las grabaciones se observa a varias personas intentando auxiliar al empresario, quien todavía permanecía con vida.
“Hay dos personas (...). El muchacho está herido, necesitamos una ambulancia”, se escucha decir a uno de los ciudadanos que acudió para brindarle asistencia.
En otra de las imágenes se observa a los ciudadanos junto a agentes policiales mientras trasladan a Becker Menardi, aún con vida, hacia una patrulla para llevarlo de emergencia a un centro asistencial.
Becker compartía en sus redes sociales, tanto en TikTok como en Facebook, fotografías y videos relacionados con su pasión por los deportes motores, especialmente de montaña.
La muerte de Becker ha consternado no sólo a su familia, sino también a amistades y conocidos relacionados con el deporte motor en la ciudad. En sus últimas publicaciones, se leen múltiples mensajes de duelo y de exigencia de justicia. De momento, la Policía Nacional no ha ampliado detalles sobre el ataque sicarial que dejó sin vida a Becker.
El homicidio del empresario se suma a otros hechos violentos registrados este sábado en San Pedro Sula. De acuerdo con reportes preliminares, durante la jornada se contabilizaron tres muertes violentas en distintos puntos de la ciudad. Uno de los casos ocurrió en la colonia Satélite, mientras que posteriormente se reportó otro homicidio en la parada de buses conocida como “Viveros”, ubicada en el bulevar del Norte. El tercer hecho corresponde al ataque que terminó con la vida de Becker Menardi.