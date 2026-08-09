El caótico final del empresario Roberto Becker: ataque letal, videos y clamor por auxilio

El homicidio del empresario se suma a otros hechos violentos registrados este sábado en San Pedro Sula. De acuerdo con reportes preliminares, durante la jornada se contabilizaron tres muertes violentas en distintos puntos de la ciudad. Uno de los casos ocurrió en la colonia Satélite, mientras que posteriormente se reportó otro homicidio en la parada de buses conocida como “Viveros”, ubicada en el bulevar del Norte. El tercer hecho corresponde al ataque que terminó con la vida de Becker Menardi.