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Un parque lineal y un embarcadero potenciarán el turismo en Tela

La Corporación Municipal de Tela aprobó proyectos de infraestructura que transformarán la ciudad, entre ellos un moderno Parque Lineal y un nuevo embarcadero para lanchas

  • Actualizado: 09 de agosto de 2026 a las 06:42 -
  • Carlos Molina
Un parque lineal y un embarcadero potenciarán el turismo en Tela

El embarcadero frente a la playa del centro de la ciudad de Tela, Atlántida, será una realidad para los lancheros que se dedican a la pesca y para las touroperadoras que realizan recorrido por los parques nacionales de la bahía.

 Foto: La Prensa
Tela, Atlántida

La transformación urbana de Tela suma un hito histórico. El alcalde Ricardo Cálix anunció que el esperado proyecto El Parque Lineal será una realidad a finales de este año, gracias a una alianza estratégica entre el Gobierno Central, la municipalidad y el firme respaldo de la comunidad teleña.

Esta obra, así como un embarcadero para lanchas, entre otros proyectos de infraestructura, se aprobaron durante la realización de un cabildo abierto. Los proyectos surgen con el firme compromiso de revitalizar las zonas públicas.

En el caso del parque lineal, se busca priorizar la movilidad peatonal, logrando una integración armónica entre la infraestructura urbana y el paisaje natural de la bahía de Tela.

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"Estos proyectos son de relevancia y van a catapultar a Tela, no solo de desarrollo, sino de inversión. Algunas de estas obras las va a realizar la municipalidad y otras el gobierno central, como el muelle para yates", manifestó el alcalde Ricardo Cálix.

El funcionario dijo además que estos proyectos serán una realidad, en el medio, largo y corto plazo, "con el apoyo del gobierno que está latente".

Un espacio moderno e inclusivo

Diseñado como un corredor recreativo integral, el Parque Lineal contará con infraestructura pensada para todas las edades y necesidades: Zonas infantiles y de salud: Equipado con áreas de juegos modernos para niños, espacios inclusivos y zonas de ejercicio al aire libre.

Asimismo incorporará mobiliario de alto estándar, iluminación LED de última generación y jardines diseñados para embellecer el entorno. Conexión con la naturaleza: incluirá miradores estratégicos con vistas panorámicas al mar Caribe.

El parque lineal que se construirá a corto plazo en Tela está pensado para poner al peatón en el centro de la experiencia urbana. Este espacio nace para transformar la convivencia ciudadana en perfecta sintonía con la naturaleza costera.

El parque lineal que se construirá a corto plazo en Tela está pensado para poner al peatón en el centro de la experiencia urbana. Este espacio nace para transformar la convivencia ciudadana en perfecta sintonía con la naturaleza costera.

(Foto: La Prensa )

"Más que un parque, será un espacio de convivencia que fortalecerá la identidad urbana de Tela y mejorará la calidad de vida de quienes vivimos y visitamos esta hermosa ciudad", destacó Cálix durante la presentación del proyecto.

Cada sección del parque ofrecerá experiencias diferenciadas para que familias, atletas y turistas disfruten de un ambiente seguro, accesible y en directa relación con el paisaje marino.

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Con este proyecto, Tela reafirma su posición como uno de los destinos turísticos y urbanos más importantes de la costa norte de Honduras.

"El otro de los proyectos que se contempla es un embarcadero para lanchas. Cuando usted hace un recorrido a los parques, tiene que mojarse; además, hay personas que no pueden tirar sus lanchas y para eso estará el muelle", puntualizó el alcalde.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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