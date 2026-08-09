Un parque lineal y un embarcadero potenciarán el turismo en Tela

Tela, Atlántida

La transformación urbana de Tela suma un hito histórico. El alcalde Ricardo Cálix anunció que el esperado proyecto El Parque Lineal será una realidad a finales de este año, gracias a una alianza estratégica entre el Gobierno Central, la municipalidad y el firme respaldo de la comunidad teleña. Esta obra, así como un embarcadero para lanchas, entre otros proyectos de infraestructura, se aprobaron durante la realización de un cabildo abierto. Los proyectos surgen con el firme compromiso de revitalizar las zonas públicas. En el caso del parque lineal, se busca priorizar la movilidad peatonal, logrando una integración armónica entre la infraestructura urbana y el paisaje natural de la bahía de Tela.

"Estos proyectos son de relevancia y van a catapultar a Tela, no solo de desarrollo, sino de inversión. Algunas de estas obras las va a realizar la municipalidad y otras el gobierno central, como el muelle para yates", manifestó el alcalde Ricardo Cálix. El funcionario dijo además que estos proyectos serán una realidad, en el medio, largo y corto plazo, "con el apoyo del gobierno que está latente". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Un espacio moderno e inclusivo

Diseñado como un corredor recreativo integral, el Parque Lineal contará con infraestructura pensada para todas las edades y necesidades: Zonas infantiles y de salud: Equipado con áreas de juegos modernos para niños, espacios inclusivos y zonas de ejercicio al aire libre. Asimismo incorporará mobiliario de alto estándar, iluminación LED de última generación y jardines diseñados para embellecer el entorno. Conexión con la naturaleza: incluirá miradores estratégicos con vistas panorámicas al mar Caribe.

"Más que un parque, será un espacio de convivencia que fortalecerá la identidad urbana de Tela y mejorará la calidad de vida de quienes vivimos y visitamos esta hermosa ciudad", destacó Cálix durante la presentación del proyecto. Cada sección del parque ofrecerá experiencias diferenciadas para que familias, atletas y turistas disfruten de un ambiente seguro, accesible y en directa relación con el paisaje marino.