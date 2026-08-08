Muere Nasser Hilsaca en el Hospital General Atlántida de La Ceiba

La Ceiba

Consternación en la zona atlántica. En las últimas horas se confirmó el deceso de Nasser Hilsaca en las instalaciones del Hospital General Atlántida, en la ciudad de La Ceiba. Hilsaca, cuya condición de salud y batalla contra la obesidad mórbida habían trascendido públicamente en el país, falleció mientras se encontraba bajo atención en el referido centro asistencial. Hasta el momento, las autoridades médicas y familiares no han revelado las causas exactas que provocaron su deceso.

El hecho ha causado conmoción entre pobladores de la zona, quienes han expresado sus condolencias a los allegados. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre sus honras fúnebres. El caso de Nasser Hilsaca trascendió públicamente a finales de junio de 2025, luego de un inédito operativo de rescate, tras permanecer cinco años sin salir del segundo piso de un edificio en La Ceiba debido a su condición de salud y aumento de peso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ayer, Hilsaca expresó: “Es inhumano lo que estoy viviendo. Quieren que salga corriendo de aquí y ya no aguanto; solo saben decirme que ya no le pertenezco al hospital”. Hilsaca, quien llegó a pesar 630 libras, que junto con un cuadro de úlceras lo habían mantenido confinado en su cuarto durante los últimos cinco años.

Una crisis que afecta también a su hermana