Muere Nasser Hilsaca en el Hospital General Atlántida de La Ceiba

El hecho ha causado conmoción entre pobladores de la zona, quienes han expresado sus condolencias a los allegados. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre sus honras fúnebres.El caso de <b>Nasser Hilsaca</b> trascendió públicamente a finales de junio de 2025, luego de un inédito<b> operativo de rescate, </b>tras permanecer cinco años sin salir del segundo piso de un edificio en <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/nasser-hilsaca-obesidad-morbida-la-ceiba-hospital-atlantida-HA31647734" target="_blank">La Ceiba</a> debido a su condición de salud y aumento de peso.Ayer, <b>Hilsaca</b> expresó: “Es inhumano lo que estoy viviendo. Quieren que salga corriendo de aquí y ya no aguanto; solo saben decirme que ya no le pertenezco al hospital”.<b>Hilsaca</b>, quien llegó a pesar 630 libras, que junto con un cuadro de úlceras lo habían mantenido confinado en su cuarto durante los últimos cinco años.