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Abandonados en el hospital, así permanecen Nasser Hilsaca y su hermana Básima

Atrapado nuevamente en una encrucijada médica y bajo condiciones extremas de vulnerabilidad, Nasser Hilsaca libra una dolorosa batalla por su vida en el hospital Atlántida de La Ceiba

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 17:46 -
  • Carlos Molina
Abandonados en el hospital, así permanecen Nasser Hilsaca y su hermana Básima

A un año de que su dramática historia de obesidad severa conmoviera a Honduras, la salud de Nasser Hilsaca se ha deteriorado drásticamente, obligándolo a permanecer en una sala aislada, y denuncia un trato inhumano en el centro hospitalario.

 Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

Una alarmante y crítica situación de salud y vulnerabilidad rodea nuevamente a Nasser Hilsaca, el ceibeño que padece de obesidad mórbida y cuyo caso conmovió al país a finales de junio de 2025, cuando protagonizó un impactante operativo de rescate en una grúa desde la segunda planta de su apartamento en La Ceiba.

Actualmente, la salud de Nasser se ha deteriorado de forma drástica, manteniéndolo en un constante ir y venir entre su vivienda y el hospital general Atlántida, donde hoy permanece en una sala aislada bajo condiciones que su familia califica de infrahumanas.

¿Cómo llegó Nasser Hilsaca a pesar 630 libras? Una historia de lucha y esperanza

A pesar de que el personal médico ya le otorgó el alta, Nasser denuncia que su estado físico le impide abandonar el centro asistencial por sus propios medios y sin el equipo adecuado.

"Es inhumano lo que estoy viviendo. Quieren que salga corriendo de aquí y ya no aguanto; solo saben decirme que ya no le pertenezco al hospital", manifestó entre angustia Nasser, quien llegó a pesar 630 libras, que junto con un cuadro de úlceras, lo habían mantenido confinado en su cuarto durante los últimos cinco años.

Una crisis que afecta también a su hermana

La tragedia médica no afecta solo a Nasser. Su hermana, Basima Hilsaca, quien también padece de obesidad y se encuentra enferma, permanece a su lado en el centro hospitalario. Sin embargo, la falta de mobiliario ha obligado a Basima a pernoctar en el suelo de la sala, luego de que el personal del hospital le retirara la cama en la que dormía.

"Estoy esperando a los bomberos para que me puedan mover porque yo sola no puedo", declaró Basima a Diario LA PRENSA, haciendo un desesperado llamado a las autoridades e instituciones de socorro.

Basima detalló la compleja rutina médica a la que debe someterse su hermano, quien requiere diálisis periódicas y recae constantemente poco después de salir del hospital.

"Necesito apoyo para poder trasladar a la casa a mi hermano, porque siempre se pone mal y hay que estarlo trasladando de nuevo. Le dan el alta, pero no está bien. Necesitamos ayuda para construir una especie de troco o rampa adaptada para colocarlo en el vehículo y así poder movilizarlo de forma digna".

Basima Hilsaca duerme en el suelo en el hospital Atlántida luego de que le quitaran la cama porque la ocupan debido a la carencia de equipo con la que opera el centro hospitalario.

Basima Hilsaca duerme en el suelo en el hospital Atlántida luego de que le quitaran la cama porque la ocupan debido a la carencia de equipo con la que opera el centro hospitalario.

 (Foto: La Prensa)

Un antecedente de rescate

El caso de Nasser Hilsaca trascendió públicamente a finales de junio de 2025, luego de un inédito operativo de rescate, tras permanecer cinco años sin salir del segundo piso de un edificio en La Ceiba debido a su condición de salud y aumento de peso.

El Cuerpo de Bomberos tuvo que evacuarlo por la parte posterior de la estructura utilizando una grúa especializada, al ser imposible extraerlo por las escaleras del inmueble.

En la sala del hospital se soldaron tres camillas para poder atenderlo y brindarle una atención adecuada.

A más de un año de aquel suceso, la familia Hilsaca continúa sin contar con una infraestructura ni los recursos logísticos y médicos para afrontar una enfermedad que consume sus vidas.

Dos hermanos, dos luchas: el drama de los Hilsaca en La Ceiba

Hacen un llamado urgente a las autoridades de Salud, organizaciones humanitarias y a la ciudadanía en general para obtener la asistencia requerida tanto en el hospital como para sus traslados de emergencia. Para ayudar a Nasser Hilsaca, pueden comunicarse con él al número de teléfono: 9951-0988.

Nasser comenzó a ganar peso alrededor de los 15 años. Nació un 5 de julio de 1968 en Tegucigalpa, sus padres, Isa José Hilsaca y Mirian Hilsaca ya fallecidos, llegaron a Honduras a mediados de 1960 huyendo de la guerra en el Medio Oriente y se establecieron en Comayagua, luego se instalaron en La Ceiba.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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