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Barcelona con sorpresiva salida de figura, revés con Rodri y oferta de 115 millones

Fabrizio Romano confirma salida de figura del Barcelona, otro se va y reciben revés por Rodri. Aparece equipo para Endrick y ofrecen 115 millones por crack.

Barcelona con sorpresiva salida de figura, revés con Rodri y oferta de 115 millones
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Estos fueron los últimos movimientos en el mercado de fichajes este viernes 07 de agosto en el fútbol internacional: bombazos, salidas y fichajes.
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OFICIAL // El Granada CF y el portero Luca Zidane han alcanzado un acuerdo para la extinción del vínculo contractual que les unía, por lo que el cancerbero deja de pertenecer a la entidad tras dos temporadas en la misma, informó este viernes el club español en un comunicado. Posteriormente, fue anunciado como nuevo portero del Leganés.
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OFICIAL // El club brasileño Vasco da Gama anunció este viernes la contratación del atacante argentino Facundo Colidio, procedente del River Plate, al que le ofreció un contrato de poco más de tres años, hasta finales de 2029.
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OFICIAL // El mexicano Hirving Lozano dejó este viernes al San Diego FC y se incorporó como cedido a Los Ángeles Galaxy hasta diciembre de 2026.
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OFICIAL // El Getafe anunció la llegada de Orel Mangala: el belga llega procedente del Olympique Lyon por una temporada cedido.
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Diario Record informa que el Galatasaray presentó una oferta de 35 millones de euros por Rafael Leão, sin embargo el Milan la rechazó. El equipo italiano pide una cifra cercana a los 50 millones de euros.
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OFICIAL // El Crystal Palace anunció el fichaje del central japonés Takehiro Tomiyasu, quien llega como agente libre.
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Informa el periodista Matteo Moretto que el Atlético de Madrid llegó a un acuerdo con el Tottenham para quedarse con el Cuti Romero.
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OFICIAL // Ismaël Bennacer se despide del AC Milan: “Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse de una forma u otra, porque en el fondo sé que nuestra historia aún no ha terminado”.
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L‘Équipe informa que el PSG no aceptará una oferta inferior de 150 millones por Barcola. El Liverpool va por todo con su fichaje: su última oferta fue de 115 millones.
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OFICIAL // El Leeds United ha cerrado el fichaje de James Trafford, del Manchester City, por el que pagará un total de 45 millones de libras (52 millones de euros), convirtiéndole en el portero británico más caro de la historia.
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CONFIRMADO // Asimismo, Fabrizio Romano ha confirmado que el argentino Geronimo Rulli llegará a la meta del cuadro inglés.
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Informa Fabrizio Romano que las negociaciones entre Sergi Roberto y LA Galaxy de la MLS están muy avanzadas.
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'Sky Sports' desvela que el Tottenham confirmó su interés por el extremo neerlandés del Liverpool, Cody Gakpo.
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The Sun informa que el PSG prepara una nueva oferta al Parma de 28 millones de euros fijos más 5 en varialbles para fichar al portero mundialista japonés, Suzuki.
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OFICIAL // El Real Madrid confirmó este viernes la baja de Franco Mastantuono en calidad de cedido. El argentino se marcha al fútbol italiano.
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OFICIAL // Asimismo, Mastantuono fue anunciado como nuevo jugador de la Fiorentina por una temporada. Llega cedido hasta junio del 2027.
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Diario AS detalla que Cihan Kamer, director deportivo del Fenerbahçe, planea viajar una a Madrid para reunirse con Endrick y convencerlo de fichar con ellos.
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Fabrizio Romano informa que el Barcelona ha decidio darle salida a Bardghji en este mercado de fichajes. El objetivo es darle minutos al jugador sueco.
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Golpe a los azulgranas. El Manchester City se aferra a Rodrigo Hernández y ha rechazado una primera oferta del Barcelona por él en torno a los 45 millones de euros, según informó este viernes Sky Sports.
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El centrocampista español, que aún tiene un año en su contrato, prefiere fichar por el Barcelona, pero el City no está dispuesto a venderlo a cualquier precio y quiere sacar el máximo dinero posible por un jugador que fue elegido Balón de Oro del reciente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
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El periodista Gianluca Di Marzio revela que Enzo Fernández es el sueño del Manchester City ante la inminente salida de Rodri.

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Fabrizio Romano revela Ronald Araujo estaría cerca de irse cedido al Liverpool para sustituir a Konaté. El uruguayo llegaría procedente del Barcelona.
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El periodista Martín Arévalo informa que el AC Milan de Amorim vería con buenos ojos incorporar a Leandro Paredes y estaría preparando una oferta por el argentino.
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