Nasser Hilsaca: "¿Cómo engordé hasta ponerme así?"

La Ceiba, Atlántida

“Estoy muy bien atendido gracias a Dios, estoy agotado, me siento cansado, obvio por el proceso que estoy pasando. De cómo entré a como estoy he vuelto a revivir, yo llegué pero muy mal, ahora estoy evolucionando bien”, manifestó Nasser, con dificultad para respirar con normalidad debido a su obesidad.

“¿Cómo engordé hasta ponerme así? Buena pregunta. En 2017 tuve un accidente, me caí en el baño de la casa, fui al médico, pero no tuve una buena atención. De la caída, mi miembro viril se me afectó y tenía que andar caminando con una pana para orinar”, recordó Nasser.

“Yo me deprimí, me encerré en mi cuarto, y en eso se vino la pandemia y no volví a salir. Solo estuve comiendo, comía hamburguesas y todas esas comidas. Me descuidé, me enfermé más, hasta que ya no pude y tenía que salir urgente al hospital”, recordó Nasser.