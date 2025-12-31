Identifican a menor acribillado en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro

Como David Padilla Castillo, de 16 años, fue identificado el joven que murió de manera violenta la tarde de ayer en la colonia Santa Elizabeth, en la ciudad de El Progreso, Yoro, zona norte de Honduras.

El adolescente residía en el barrio San Miguel, de la misma localidad, y fue reconocido por familiares que se presentaron al lugar tras ser alertados del hecho.