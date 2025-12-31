Identifican a menor acribillado en El Progreso, Yoro

Como David Padilla Castillo, de 16 años, fue identificado el joven que murió de manera violenta la tarde de ayer en la colonia Santa Elizabeth, en la ciudad de El Progreso, Yoro, zona norte de Honduras.
El adolescente residía en el barrio San Miguel, de la misma localidad, y fue reconocido por familiares que se presentaron al lugar tras ser alertados del hecho.
De acuerdo con información preliminar, el crimen ocurrió en horas de la tarde, generando consternación entre vecinos, quienes alertaron a las autoridades a través del sistema de emergencias.
Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo conforme al procedimiento legal.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre los responsables ni el móvil del hecho, por lo que el caso continúa bajo investigación.