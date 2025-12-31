  1. Inicio
Roger Stone lanza advertencia a la familia Zelaya: "Se enfrentarán a la extradición"

"La familia Zelaya fue grabada en video negociando sobornos con narcotraficantes para financiar las operaciones del Partido Libre", señaló el asesor de Trump.

Roger Stone lanza advertencia a la familia Zelaya: Se enfrentarán a la extradición
Roger Stone, asesor del presidente estadounidense Donald Trump, lanzó una seria advertencia a la familia Zelaya Castro en medio del tenso ambiente político en Honduras.

Ayer, previo a la emisión de dicha declaratoria final de las elecciones generales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), Stone dejó un mensaje al expresidente Manuel Zelaya Rosales y su círculo familiar, incluido su hermano, el exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya.
"Los comunistas perdieron todas las elecciones en Honduras. Ahora, el narcoterrorista Mel Zelaya intenta arrebatarle al Partido Nacional las contiendas por el Congreso y la alcaldía de la capital", escribió en sus redes sociales.

Seguidamente, advirtió que "si pierden, se enfrentarán a la extradición por sus crímenes, ya que la familia Zelaya fue grabada en video negociando sobornos con narcotraficantes".
Según el asesor de Trump, dichas negociaciones se realizaron con el fin de "financiar las operaciones del Partido Libre".

Lo expuesto por Roger Stone es en referencia a un video que fue difundido por InSight Crime en 2024 y el que se observa a Carlos Zelaya en una reunión con narcotraficantes hondureños, algunos de ellos ya sentenciados en Estados unidos.
"Los hondureños deben mantenerse alerta y resistir este fraude electoral para continuar su renovación nacional", agregó Stone en la publicación de X.

Sobre la advertencia lanzada por Roger Stone, ningún miembro de la familia Zelaya ha dado declaraciones al respecto.

El expresidente Zelaya, quien es esposo de la actual presidenta Xiomara Castro y también es el coordinador del Partido Libre, se refirió ayer a la declaratoria que emitió el CNE; sin embargo, no hizo comentarios sobre lo dicho por Stone.

A mediados de diciembre, Stone, quien ha estado emitiendo mensajes sobre Honduras tras el indulto que Trump concedió al expresidente Juan Orlando Hernández, también arremetió contra el excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

En ese momento, aseveró que Nasralla y su esposa, la diputada Iroshka Elvir, supuestamente se estaban coordinando con el oficialismo con el objetivo de anular las elecciones generales 2025.

El consultor político calificó a Nasralla como “el perdedor” del proceso y solicitó al Departamento de Estado de Estados Unidos revocar las visas tanto del aspirante presidencial como de su esposa.
