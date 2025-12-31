Chekeabot: lo que aprendimos al crear un chatbot contra la desinformación

San Pedro Sula, Honduras

​​​​​​La creación de Chekeabot marcó un punto de quiebre en la cobertura electoral en Honduras y dejó aprendizajes clave para el periodismo.

El chatbot de inteligencia artificial (IA) desarrollado por LA PRENSA Verifica y EH Verifica, surgió para atender vacíos informativos que históricamente han sido aprovechados por la desinformación en procesos electorales.

La experiencia confirmó que la innovación tecnológica puede fortalecer la democracia, siempre que esté guiada por criterios humanos, éticos y periodísticos.

Durante las elecciones generales, Chekeabot respondió en tiempo real preguntas básicas pero decisivas para el ejercicio del voto. ¿Los militares pueden votar? No. ¿La ley obliga a votar en plancha? Tampoco. ¿Es obligatorio presentar el DNI para votar? ¿Existen multas por no acudir a las urnas?

Estas dudas circularon con fuerza antes y durante la jornada electoral, impulsadas en muchos casos por actores políticos y candidatos que promovieron afirmaciones falsas o engañosas.

Los vacíos informativos, una vez más, fueron el terreno fértil para la desinformación, y esa realidad quedó plenamente evidenciada.

Frente a ese contexto, Chekeabot se convirtió en una herramienta estratégica. A diferencia de los artículos tradicionales de pedagogía electoral —que también se publicaron—, el chatbot ofreció respuestas inmediatas, claras y personalizadas.

Esa interacción permitió atender de forma más rápida, precisa y espontánea a la audiencia, justo cuando la necesidad de información era más urgente y sensible.

El primer aprendizaje fue contundente: la población hondureña necesita mayor educación electoral. Las consultas recurrentes revelaron que aspectos básicos de la ley electoral siguen siendo desconocidos para amplios sectores, lo que los vuelve especialmente vulnerables a la manipulación y a los bulos.

En ese escenario, la inteligencia artificial funcionó como un asistente pedagógico, un apoyo constante que acompañó al usuario en la comprensión de sus derechos y deberes ciudadanos.