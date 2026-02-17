Ya está disponible la preventa para el concierto de Junior H

La productora responsable del próximo concierto de Junior H en Honduras ha informado que ya está disponible la preventa de boletos para el esperado concierto del reconocido artista mexicano.
La preventa es exclusiva para clientes de Bac Credomatic y estará disponible del 17 al 21 de febrero.
El evento se llevará a cabo el próximo 20 de mayo en el Estadio Chochi Sosa, de Tegucigalpa, y promete ser una experiencia única para los seguidores de los corridos y la música regional mexicana.
Los boletos están disponibles en el sitio web: eticket.hn. También se pueden adquirir en los Kioskos de Eticket: Multiplaza Tegucigalpa Metromall Tegucigalpa y Multiplaza, en San Pedro Sula.
Los precios son los siguientes: Experiencia Bac: L 4002; Juniors Lovers L 2501; Preferencial L 625 y Gradería L 750.
El esperado concierto llega bajo la presentación de Conciertos BAC y la producción de CR Entertainment en alianza con Conciertos Honduras.
La preventa representa una oportunidad exclusiva para que los fanáticos aseguren su lugar en una noche que marcará un hito en la escena musical hondureña. Se recomienda adquirir los boletos con anticipación, dado el alto nivel de expectativa que ha generado la llegada de Junior H a la capital.
Para más información sobre puntos de venta, precios y detalles del evento, puede consultar con los canales oficiales de la productora.