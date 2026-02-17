Ya está disponible la preventa para el concierto de Junior H

San Pedro Sula, Honduras.

La productora responsable del próximo concierto de Junior H en Honduras ha informado que ya está disponible la preventa de boletos para el esperado concierto del reconocido artista mexicano.

La preventa es exclusiva para clientes de Bac Credomatic y estará disponible del 17 al 21 de febrero.

El evento se llevará a cabo el próximo 20 de mayo en el Estadio Chochi Sosa, de Tegucigalpa, y promete ser una experiencia única para los seguidores de los corridos y la música regional mexicana.

Los boletos están disponibles en el sitio web: eticket.hn. También se pueden adquirir en los Kioskos de Eticket: Multiplaza Tegucigalpa Metromall Tegucigalpa y Multiplaza, en San Pedro Sula.

Los precios son los siguientes: Experiencia Bac: L 4002; Juniors Lovers L 2501; Preferencial L 625 y Gradería L 750.