'La casa de los espíritus' se estrenará el 29 de abril en Prime

La serie 'La casa de los espíritus', la primera adaptación en español para la televisión de la icónica novela de Isabel Allende, se estrenará el 29 de abril en 240 países, según anunció este lunes Prime Video durante la 76 edición de la Berlinale.
'La casa de los espíritus' es una saga familiar de ocho episodios que comprende un periodo de medio siglo, centrado en tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) en un país conservador de Sudamérica moldeado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.
Dolores Fonzi, Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Juan Pablo Raba y Fernanda Castillo encabezan el reparto de esta serie que tiene entre sus productoras ejecutivas a la propia Allende y a la actriz Eva Longoria y que ha sido íntegramente rodada en Chile.
Los primeros tres capítulos de 'La casa de los espíritus' se proyectan este lunes 16 de febrero en el certamen berlinés, dentro de la sección Berlinale Special Series.
‘LA CASA DE LOS ESPÍRITUS’ YA FUE PELÍCULA
La producción basada en una de las novelas hispanoamericanas más representativas del siglo XX, la cual se adaptó al cine en 1993 y fue protagonizada por los ganadores del Oscar Meryl Streep y Jeremy Irons, consistirá en una saga familiar que se extenderá a lo largo de tres generaciones y se escenificará en un país ficticio de América Latina.
"Mi primera novela, ‘La casa de los espíritus’, publicada en el mundo durante 40 años y ahora será una maravillosa serie en Amazon con Eva Longoria liderando un equipo creativo inigualable. Espero que todos la disfruten", señaló la escritora chilena en un comunicado distribuido en julio del 2024.
La producción de esta serie corre a cargo de FilmNation, que estuvo detrás del largometraje ‘Anora’, de Sean Baker y ganadora de la Palma de Oro en el festival de Cannes 2024.
Contará también con el apoyo de Fábula, la productora chilena cuyo documental ‘La memoria infinita’ fue nominada a mejor documental en los premios Óscar de hace dos años.
Javiera Balmaceda, directiva para América Latina, Canadá y Australia de Amazon Studios, confesó que es un "sueño hecho realidad darle vida a ‘La casa de los espíritus’ para audiencias de todo el mundo".
"Nuestro objetivo es celebrar la obra maestra literaria de Allende, destacando el brillante talento latinoamericano, tanto frente como detrás de cámaras, y adoptando un enfoque innovador para la historia", agregó la ejecutiva.