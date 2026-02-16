'La casa de los espíritus' se estrenará el 29 de abril en Prime

La serie 'La casa de los espíritus', la primera adaptación en español para la televisión de la icónica novela de Isabel Allende, se estrenará el 29 de abril en 240 países, según anunció este lunes Prime Video durante la 76 edición de la Berlinale.

'La casa de los espíritus' es una saga familiar de ocho episodios que comprende un periodo de medio siglo, centrado en tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) en un país conservador de Sudamérica moldeado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.

Dolores Fonzi, Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Juan Pablo Raba y Fernanda Castillo encabezan el reparto de esta serie que tiene entre sus productoras ejecutivas a la propia Allende y a la actriz Eva Longoria y que ha sido íntegramente rodada en Chile.

Los primeros tres capítulos de 'La casa de los espíritus' se proyectan este lunes 16 de febrero en el certamen berlinés, dentro de la sección Berlinale Special Series.