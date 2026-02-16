La sorprendente respuesta de Marc Anthony a la petición de hablar español en su show

“Puede hablar en lo que le de la gana hablar y punto”, “Pero un artista de su categoría y en Las Vegas claro que tiene que hablar en inglés y si tiene un concierto en España, hablará castellano. Se llama educación”, “Cantante puertorriqueño y nació en Nueva York, todo bien”, son algunos de los comentarios de los fanáticos en redes sobre el momento viral de Anthony.

El momento generó reacciones mixtas. Algunos calificaron el gesto como una expresión natural del carácter espontáneo de Marc Anthony , mientras que otros apoyaron al fanático argumentando que Anthony debería hablar en español dado que gran parte de su público es hispanohablante.

De inmediato, Marc Anthony le respondió al fanático: “¡Cállate, cabr*n!”, lo que desató aplausos y risas entre los asistentes, según lo registrado en los videos difundidos desde el recinto.

Marc Anthony introducía la canción “My Baby You”, explicando que fue escrita para su hija Ariana hace ya muchos años. De repente, un espectador aprovechó la pausa que hizo Anthony para gritar “¡Habla en español, cabr*n!”.

El intercambio bilingüe de Marc Anthony durante su concierto en Las Vegas encendió las redes sociales apenas concluyó. El momento surgió en pleno show de su residencia en el Teatro BleauLive .

El inicio de la residencia “VEGAS... MY WAY!” el pasado 13 de febrero estableció un precedente en la oferta de espectáculos para el público latino y angloparlante del Strip. Ante un BleauLive Theater con capacidad para 3,800 personas que agotó localidades, Marc Anthony presentó una producción de noventa minutos que fusionó repertorio de tres décadas y una banda de 14 músicos.

Han sido un total de 15 temas los que Anthony ha interpretado en sus primeras presentaciones, destacando reinterpretaciones de clásicos como “My Way” de Frank Sinatra, “Almohada” de José José y “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel.

“VEGAS... MY WAY!” figura entre las mayores apuestas en el BleauLive Theater desde su inauguración en diciembre de 2023. Después de tres exitosas presentaciones, Marc Anthony continuará con shows los días 20 y 21 de febrero; 24, 25, 29 y 31 de julio, y el 1 de agosto

Paralelo a su momento viral en Las Vegas, Marc Anthony se ha visto involucrado en uno de los dramas más escandalosos de los últimos meses: la pelea de la familia Beckham.

Todo comenzó con las revelaciones que Brooklyn, hijo de David Beckham, hizo sobre sus padres, tildándolos de manipuladores y acusándolos de priorizar la imagen pública antes de resolver los problemas internos.

Brooklyn apuntó particularmente al día de su boda con Nicola Peltz, asegurando que su madre hizo un “baile humillante” frente a todos los presentes.

En medio del escándalo, personalidades que asistieron al exclusivo evento comenzaron a compartir sus experiencias. Tal fue el caso de DJ Fat Tony, quien aseguró que durante la boda, Marc pidió que “la mujer más bella del lugar saliera a bailar”, señalando a la madre de Brooklyn, Victoria, en lugar de la novia, desatando un drama familiar que continúa creciendo hasta hoy.

Si bien, Marc no ha confirmado o desmentido lo que pasó en la boda, recientemente compartió su opinión acerca de la mala relación entre Brooklyn y sus padres.

“Son una familia maravillosa. Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy padrino de Cruz y tengo una relación muy cercana con todos ellos. No tengo nada que decir sobre lo que pasó ahí.Es extremadamente desafortunado cómo se está desarrollando, pero cómo se está contando apenas se acerca a la verdad“, declaró Marc Anthony en entrevista con Hollywood Reporter.