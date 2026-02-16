La mexicana Patricia Manterola lanza sencillo ‘Tu y Yo’

Ciudad de México.

La cantante y actriz mexicana Patricia Manterola presentó su nuevo sencillo ‘Tu y Yo’, una canción que apuesta por una atmósfera emocional e íntima para explorar la conexión entre dos personas a través del deseo, la complicidad y la atracción mutua.

De acuerdo con un comunicado difundido por su equipo, el tema ofrece “una letra cargada de deseo, complicidad y magnetismo” que invita al oyente a sumergirse en una historia de amor en la que la entrega compartida ocupa el centro del relato.

Musicalmente, la pieza se mueve entre sonidos cálidos y contemporáneos que buscan reforzar esa sensación envolvente.