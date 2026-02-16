  1. Inicio
La mexicana Patricia Manterola lanza sencillo ‘Tu y Yo’

El lanzamiento es un nuevo paso en la trayectoria artística de la intérprete, consolidando su identidad musical y su capacidad para conectar con el público

  Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 09:43
  • Agencia EFE
La mexicana Patricia Manterola lanza sencillo 'Tu y Yo'

Fotografía de archivo de la cantante y actriz mexicana Patricia Manterola.

 FOTO: EFE/Archivo/Mariscal
Ciudad de México.

La cantante y actriz mexicana Patricia Manterola presentó su nuevo sencillo ‘Tu y Yo’, una canción que apuesta por una atmósfera emocional e íntima para explorar la conexión entre dos personas a través del deseo, la complicidad y la atracción mutua.

De acuerdo con un comunicado difundido por su equipo, el tema ofrece “una letra cargada de deseo, complicidad y magnetismo” que invita al oyente a sumergirse en una historia de amor en la que la entrega compartida ocupa el centro del relato.

Musicalmente, la pieza se mueve entre sonidos cálidos y contemporáneos que buscan reforzar esa sensación envolvente.

'Cumbres Borrascosas' arrasa en taquilla con 82 millones de dólares


El lanzamiento supone, según la información, un nuevo paso en la trayectoria artística de la intérprete, consolidando su identidad musical y su capacidad para conectar con el público desde lo emocional, manteniendo “sofisticación, estilo y autenticidad”.

La artista vincula además el sencillo a un momento personal, al señalar que el proyecto celebra los 15 años de su matrimonio.

En el videoclip -dirigido por el realizador mexicano Isi Sarfati- aparece junto a su esposo, Forrest Kolb, combinando imágenes actuales y pasadas como homenaje a su relación.

La canción fue coescrita por Manterola y Catherine Balladares, mientras que la composición y producción corrieron a cargo de José Miguel Velázquez, conocido por su trabajo en éxitos de artistas como el español David Bisbal.

Agencia EFE
Agencia EFE
