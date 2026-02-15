Carlos Rivera lanza 'Sin despedida' junto a Alejandro Fernández

Ciudad de México.

El cantante mexicano Carlos Rivera lanzó 'Sin despedida', una balada con mariachi interpretada junto a Alejandro Fernández, en una colaboración que reúne a dos de las voces más reconocidas de la música en español y que sirve como adelanto de su próximo álbum.

La canción, escrita íntegramente por Rivera, destaca por su tono emocional y la combinación de estilos de ambos intérpretes dentro de la tradición de la música mexicana.

“Este dueto es muy especial, porque más allá de cantar con una estrella que representa a nuestra música mexicana, estoy cantando con un gran amigo”, afirmó el artista en un comunicado.

El lanzamiento incluye un video oficial grabado en Guadalajara y dirigido por Nuno Gomes, con la actuación de Gabriel Agüero y la participación de la modelo Priscila Valverde, quien encarna distintos personajes del imaginario mexicano dentro del proyecto audiovisual del álbum.