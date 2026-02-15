José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón por daño moral

La familia Figueroa vuelve al ojo público tras una controversia que mezcla duelo, acusaciones y ahora un proceso legal.
El cantante José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastián, confirmó que interpuso una demanda por daño moral contra su excuñada Imelda Garza Tuñón, viuda de su hermano Julián Figueroa.
El conflicto surge tras la difusión de un audio atribuido a Imelda, en el que se le escucha acusar a José Manuel de haber abusado sexualmente de Julián cuando era niño.
El material circuló en redes sociales y medios de espectáculos, generando un fuerte impacto mediático.
Aunque Imelda habría intentado deslindarse de la grabación, trascendió que el audio fue compartido con periodistas como Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón, tía de Imelda.
José Manuel negó categóricamente las acusaciones y aseguró que incluso existe la posibilidad de que el audio haya sido manipulado o generado con inteligencia artificial.
En un comunicado, expresó que la acción legal busca defender su integridad y la memoria de su hermano Julián, afirmando: “Los derechos y la dignidad de una persona fallecida no terminan con su partida”.
El cantante compartió que es responsabilidad de los vivos salvaguardar la memoria y el honor de quienes ya no están frente a falsos testimonios.
También confrontó directamente a Tuñón, calificando de "desgarrador" que alguien que prometió amor eterno intente ahora manchar la memoria del fallecido hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián.
José Manuel subrayó que no hay excusa para los agravios contra él y Julián, y aunque lamentó profundamente que su sobrino quede expuesto a este conflicto legal, reiteró que la ley es su única vía para defender la verdad familiar y el honor de su padre y hermanos.
Imelda no ha hecho declaraciones sobre esta demanda.