José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón por daño moral

La familia Figueroa vuelve al ojo público tras una controversia que mezcla duelo, acusaciones y ahora un proceso legal.

El cantante José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastián, confirmó que interpuso una demanda por daño moral contra su excuñada Imelda Garza Tuñón, viuda de su hermano Julián Figueroa.

El conflicto surge tras la difusión de un audio atribuido a Imelda, en el que se le escucha acusar a José Manuel de haber abusado sexualmente de Julián cuando era niño.

El material circuló en redes sociales y medios de espectáculos, generando un fuerte impacto mediático.

Aunque Imelda habría intentado deslindarse de la grabación, trascendió que el audio fue compartido con periodistas como Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón, tía de Imelda.

José Manuel negó categóricamente las acusaciones y aseguró que incluso existe la posibilidad de que el audio haya sido manipulado o generado con inteligencia artificial.