  1. Inicio
  2. · Espectáculos

José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón por daño moral

La acción legal surge tras la difusión de un audio en el que la viuda de José Julián Figueroa acusa al cantante de haberse aprovechado de él.

  • Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 10:36 -
  • Redacción web
José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón por daño moral

José Manuel negó categóricamente las acusaciones de Imelda Tuñón.

 Foto: Instagram

La familia Figueroa vuelve al ojo público tras una controversia que mezcla duelo, acusaciones y ahora un proceso legal.

El cantante José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastián, confirmó que interpuso una demanda por daño moral contra su excuñada Imelda Garza Tuñón, viuda de su hermano Julián Figueroa.

El conflicto surge tras la difusión de un audio atribuido a Imelda, en el que se le escucha acusar a José Manuel de haber abusado sexualmente de Julián cuando era niño.

El material circuló en redes sociales y medios de espectáculos, generando un fuerte impacto mediático.

Aunque Imelda habría intentado deslindarse de la grabación, trascendió que el audio fue compartido con periodistas como Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón, tía de Imelda.

José Manuel negó categóricamente las acusaciones y aseguró que incluso existe la posibilidad de que el audio haya sido manipulado o generado con inteligencia artificial.

¿Reconciliación? Captan a Bad Bunny y Gabriela Berlingeri en Argentina


En un comunicado, expresó que la acción legal busca defender su integridad y la memoria de su hermano Julián, afirmando: “Los derechos y la dignidad de una persona fallecida no terminan con su partida”.

El cantante compartió que es responsabilidad de los vivos salvaguardar la memoria y el honor de quienes ya no están frente a falsos testimonios.

También confrontó directamente a Tuñón, calificando de "desgarrador" que alguien que prometió amor eterno intente ahora manchar la memoria del fallecido hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián.

José Manuel subrayó que no hay excusa para los agravios contra él y Julián, y aunque lamentó profundamente que su sobrino quede expuesto a este conflicto legal, reiteró que la ley es su única vía para defender la verdad familiar y el honor de su padre y hermanos.

Imelda no ha hecho declaraciones sobre esta demanda.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias