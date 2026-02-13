¿Reconciliación? Captan a Bad Bunny y Gabriela Berlingeri en Argentina

Bad Bunny se reunió con su exnovia Gabriela Berlingeri, lo que ha despertado rumores de una posible reconciliación.
La pareja disfrutó de una cena anticipada de San Valentín el jueves por la noche en Buenos Aires, Argentina, tal como se ve en fotos obtenidas por el sitio de entretenimiento, Page Six.
La superestrella puertorriqueña tiene conciertos programados en la capital argentina el viernes, sábado y domingo, lo que le llevó a celebrar la romántica festividad antes de tiempo con Berlingeri.
Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, fue fotografiado saliendo del restaurante con una sudadera azul con capucha, mascarilla y gafas oscuras.
El cantante de 31 años estaba rodeado por un séquito de guardaespaldas que lo protegieron de una multitud de fans que le mostraban sus teléfonos.
Sin embargo, el cantante estrechó amablemente la mano de algunos fans e incluso abrazó a un par de niños.
Berlingeri, mientras tanto, caminaba discretamente detrás de Bad Bunny con un empleado del restaurante.
La diseñadora de joyas esperaba en el auto mientras el ganador del Grammy interactuaba con los fans.
Llevaba una chaqueta de cuero marrón, pantalones del mismo color y zapatos abiertos. Antes de su cita en Argentina, Berlingeri también había sido vista en el Super Bowl.
Historia de amor
Bad Bunny y Gabriela Berlingeri, de 32 años, tuvieron una relación intermitente entre 2017 y 2022.
El reguetonero compartió anteriormente que conoció a Berlingeri en Puerto Rico después de cantar en un concierto de Zion y Lennox.
“La conocí en un restaurante, mientras comía con mis padres [Lysaurie y Tito] y mis hermanos [Bernie y Bysael]”, declaró a la revista Rolling Stone en 2020.
“Empezamos a hablar y, a partir de ahí, seguimos viéndonos”.
La pareja posó en múltiples alfombras rojas, debutando como pareja en los Premios Billboard de la Música Latina en septiembre de 2021.
Berlingeri incluso cantó en los temas de Bad Bunny "El Apagón" y "En Casita".
Bad Bunny y Berlingeri también participaron en el video musical de "Titi Me Preguntó".
