¿Reconciliación? Captan a Bad Bunny y Gabriela Berlingeri en Argentina

Buenos Aires.

Bad Bunny se reunió con su exnovia Gabriela Berlingeri, lo que ha despertado rumores de una posible reconciliación.

La pareja disfrutó de una cena anticipada de San Valentín el jueves por la noche en Buenos Aires, Argentina, tal como se ve en fotos obtenidas por el sitio de entretenimiento, Page Six.

La superestrella puertorriqueña tiene conciertos programados en la capital argentina el viernes, sábado y domingo, lo que le llevó a celebrar la romántica festividad antes de tiempo con Berlingeri.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, fue fotografiado saliendo del restaurante con una sudadera azul con capucha, mascarilla y gafas oscuras.

El cantante de 31 años estaba rodeado por un séquito de guardaespaldas que lo protegieron de una multitud de fans que le mostraban sus teléfonos.