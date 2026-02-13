Spielberg sorprende con donación a la familia de James Van Der Beek

El mundo del cine y la televisión se ha visto conmovido por la inesperada muestra de solidaridad del director ganador del Oscar Steven Spielberg y su esposa, la actriz Kate Capshaw, quienes realizaron una donación de 25.000 dólares a la campaña de GoFundMe organizada para apoyar a la familia del fallecido actor James Van Der Beek, protagonista de la icónica serie juvenil Dawson’s Creek.
Una colecta que superó expectativas
La campaña, creada por amigos cercanos de la familia, tenía como objetivo reunir 2 millones de dólares para cubrir gastos médicos y brindar apoyo a su esposa, Kimberly, y a sus seis hijos.
En pocos días, la meta fue superada gracias a la generosidad de miles de seguidores y figuras de Hollywood.
Entre los donantes también destacan la actriz Zoe Saldaña-Perego, quien comprometió aportes mensuales de 2.500 dólares, y el director Jon M. Chu, con una contribución de 10.000 dólares.
FOTOGALERÍA: Zoe Saldaña dona $2,500 mensuales a la familia de James Van Der Beek
El vínculo con Spielberg
Aunque Van Der Beek y Spielberg nunca trabajaron juntos, el actor expresó en distintas ocasiones su admiración por el cineasta. En Dawson’s Creek, su personaje, Dawson, tenía en su habitación pósters de películas como E.T. y La lista de Schindler.
En 2025, durante una reunión del elenco de la serie, Spielberg sorprendió al enviar un mensaje en video al actor: “Dawson, lo lograste. Quizás algún día pueda tener un armario de Dawson”, en alusión al famoso cuarto del personaje.
El legado de Van Der Beek
Van Der Beek falleció a los 48 años tras una batalla contra el cáncer de intestino o colorrectal, diagnóstico que, según se indicó, había mantenido en privado desde agosto de 2023. Su muerte, ocurrida esta semana, dejó un profundo vacío entre colegas y fanáticos.
En un comunicado, los organizadores de la colecta agradecieron el apoyo recibido: “En medio de un profundo dolor, su apoyo ha sido una luz. Nos recuerda que el amor es real, que la comunidad es fuerte y que el espíritu de James sigue uniendo a la gente”.
La donación de Spielberg no solo representa un gesto económico, sino también un símbolo de cómo el cine y sus protagonistas pueden trascender la pantalla y convertirse en una verdadera comunidad de apoyo.