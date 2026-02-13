Spielberg sorprende con donación a la familia de James Van Der Beek

El mundo del cine y la televisión se ha visto conmovido por la inesperada muestra de solidaridad del director ganador del Oscar Steven Spielberg y su esposa, la actriz Kate Capshaw, quienes realizaron una donación de 25.000 dólares a la campaña de GoFundMe organizada para apoyar a la familia del fallecido actor James Van Der Beek, protagonista de la icónica serie juvenil Dawson’s Creek.

Una colecta que superó expectativas

La campaña, creada por amigos cercanos de la familia, tenía como objetivo reunir 2 millones de dólares para cubrir gastos médicos y brindar apoyo a su esposa, Kimberly, y a sus seis hijos.

En pocos días, la meta fue superada gracias a la generosidad de miles de seguidores y figuras de Hollywood.

Entre los donantes también destacan la actriz Zoe Saldaña-Perego, quien comprometió aportes mensuales de 2.500 dólares, y el director Jon M. Chu, con una contribución de 10.000 dólares.

