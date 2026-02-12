El emotivo mensaje de James Van Der Beek sobre la lección que le dejó el cáncer

La muerte de James Van Der Beek, ocurrida el 11 de febrero de 2026 a los 48 años, conmovió profundamente a sus seguidores y colegas. El actor de Dawson’s Creek estaba en tratamiento contra el cáncer colorrectal, una enfermedad que le fue detectada en 2023.

En ese contexto, también se volvió a difundir uno de los testimonios más íntimos que el protagonista de Varsity Blues compartió durante esta dura etapa de su vida.

Se trata del video que publicó en su cumpleaños número 48, titulado “What cancer taught me” (“Lo que el cáncer me enseñó”), una reflexión personal difundida en Instagram en marzo de 2025.

“Ha sido el año más difícil de mi vida”, afirmó el actor en el inicio del clip en el que explica cómo el cáncer lo obligó a replantear quién era cuando todo aquello que lo definía quedó en suspenso.

En el video, Van Der Beek recordó que durante años su identidad estaba absolutamente relacionada a su carrera. “Solía definirme como actor”, confesó, aunque admitió que ese rótulo “nunca fue realmente tan satisfactorio”.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Con el paso del tiempo, esa identidad se desplazó hacia lo familiar: se veía como “un esposo amoroso, capaz, fuerte y solidario; un padre, proveedor y cuidador de la tierra”. Ese conjunto de roles, dijo, lo sostuvo durante años... hasta que la enfermedad lo obligó a mirarse desde otro lugar.

“Tuve que mirar a mi propia mortalidad a los ojos”, expresó en el video, al relatar el momento en que su diagnóstico lo enfrentó con la posibilidad real de fallecer.

Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal —una enfermedad que se origina en el colon o el recto— y, aunque había comenzado a lidiar con síntomas desde 2023, hizo pública la noticia recién en noviembre de 2024.

“Tuve que enfrentarme cara a cara con la muerte, y todas esas definiciones que tanto me importaban me fueron arrancadas”, dijo. El actor explicó que, debido a los tratamientos, pasó largos períodos lejos de su hogar y de su familia.

Casado desde 2010 con Kimberly Brook, Van Der Beek era padre de seis hijos: Olivia (14), Joshua (13), Annabel (11), Emilia (8), Gwendolyn (6) y Jeremiah (2). En su mensaje, fue especialmente honesto al describir cómo la enfermedad afectó su dinámica familiar.

“Ya no podía ser un esposo que ayudara a mi esposa”, relató. “Ya no podía ser un padre que levantara a sus hijos, los acostara y estuviera ahí para ellos.

No podía ser proveedor porque no estaba trabajando”. Incluso mencionó que, en los momentos de mayor debilidad física, tampoco pudo cumplir con tareas simples de la vida rural que llevaba junto a su familia.

Esa pérdida de funciones lo llevó a una pregunta central: quién era él cuando ya no podía ser nada de lo que había sido hasta entonces.

La respuesta, contó, llegó tras un proceso de introspección, meditación y búsqueda espiritual. “Me di cuenta de que soy digno del amor de Dios, simplemente porque existo”, afirmó en el video. “Y si soy digno del amor de Dios, ¿no debería serlo también de mi propio amor?”.