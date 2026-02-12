Katie Holmes dedica conmovedora carta a James Van Der Beek

Estados Unidos.

La actriz estadounidense Katie Holmes compartió un conmovedor mensaje manuscrito en honor a su fallecido coprotagonista de "Dawson's Creek", James Van Der Beek.

"Formé algunas palabras con gran pesar", escribió la actriz de 47 años en Instagram, explicando a sus seguidores que tiene "mucho que procesar".

Katie Holmes, quien interpretó a Joey Potter en la serie de 1998 a 2002, añadió: "Estoy muy agradecida de haber compartido parte del viaje de James. Es muy querido".

La estrella de cine también compartió un mensaje para la esposa de James, Kimberly Van Der Beek, en el que le decía efusivamente: "Te queremos y siempre estaremos aquí para ti y tus [seis] hermosos hijos".

En cuanto a la nota fotográfica de Katie Holmes, comenzó agradeciendo al actor, conocido por interpretar al personaje principal de "Dawson's Creek", tras perder la batalla contra el cáncer colorrectal, el pasado miércoles a los 48 años.

"Compartir un espacio con tu imaginación es sagrado: respirar el mismo aire en el mundo de la fantasía y confiar en que los corazones de los demás están seguros al expresarse", escribió Holmes. "Estos son algunos de los recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor: aventuras de una juventud única", agregó la exesposa de Tom Cruise.