Katie Holmes dedica conmovedora carta a James Van Der Beek

La actriz estadounidense Katie Holmes compartió un conmovedor mensaje manuscrito en honor a su fallecido coprotagonista de "Dawson's Creek", James Van Der Beek.
"Formé algunas palabras con gran pesar", escribió la actriz de 47 años en Instagram, explicando a sus seguidores que tiene "mucho que procesar".
Katie Holmes, quien interpretó a Joey Potter en la serie de 1998 a 2002, añadió: "Estoy muy agradecida de haber compartido parte del viaje de James. Es muy querido".
La estrella de cine también compartió un mensaje para la esposa de James, Kimberly Van Der Beek, en el que le decía efusivamente: "Te queremos y siempre estaremos aquí para ti y tus [seis] hermosos hijos".
En cuanto a la nota fotográfica de Katie Holmes, comenzó agradeciendo al actor, conocido por interpretar al personaje principal de "Dawson's Creek", tras perder la batalla contra el cáncer colorrectal, el pasado miércoles a los 48 años.
"Compartir un espacio con tu imaginación es sagrado: respirar el mismo aire en el mundo de la fantasía y confiar en que los corazones de los demás están seguros al expresarse", escribió Holmes. "Estos son algunos de los recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor: aventuras de una juventud única", agregó la exesposa de Tom Cruise.
Asimismo, destacó la "compasión, valentía, altruismo y fortaleza" de James, antes de destacar su "aprecio por la vida con la integridad de que la vida es arte".
Ella calificó su "hermoso matrimonio y sus seis amorosos hijos" como la "travesía de un héroe".
Holmes continuó: "Lamento esta pérdida con el corazón, consciente de su ausencia y profundamente agradecido por su huella".
Concluyó prometiéndole a Kimberly y a sus hijos —Olivia, de 14 años, Joshua, de 13, Annabel, de 12, Emilia, de 8, Gwendolyn, de 6, y Jeremiah, de 3— que "siempre estará ahí" para ellos con "amor y compasión".
Una familia feliz y estable
Kimberly se casó con James en agosto de 2010, y la pareja se mudó con su familia de Los Ángeles a Texas una década después.
Al protagonista de "Pose" le diagnosticaron cáncer en agosto de 2023 e hizo públicos sus problemas de salud en noviembre del año siguiente.
Kimberly anunció el fallecimiento de James a través de Instagram el miércoles, escribiendo: "Falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia".
Los amigos de James crearon una campaña de GoFundMe mientras su familia se enfrenta a un futuro incierto, y ya ha superado el millón de dólares en donaciones.
Los amigos del protagonista de "Masked Singer", incluyendo a Stacy Keibler, también compartieron fotos de los últimos días de James en su rancho de Spicewood.