La última y emotiva publicación de James Van Der Beek en redes sociales

La última publicación de James Van Der Beek en Instagram fue una conmovedora foto de él con su hija Annabel .
El protagonista de "Dawson's Creek" falleció este miércoles 11 de febrero, según confirmó su esposa, Kimberly. Van Der Beek luchó contra el cáncer colorrectal desde agosto de 2023.
En su última publicación de Instagram, el 25 de enero, Van Der Beek rindió homenaje a Annabel , de 12 años, ya su padre, James , en sus cumpleaños compartidos.
En la foto, el actor vestía un suéter y un gorro, abrazando a Annabel mientras ella le devolvía el abrazo. También compartió una foto de su padre con Annabel.
"Reconozco el mismo corazón abierto, cálido, cariñoso y tierno", escribió sobre ambos. "Veo el cariño y la dedicación que muestran hacia quienes más aman. Veo la misma creatividad y originalidad original de Acuario".
“Y ambos hacen que cada habitación en la que están sea más divertida”, continuó. “Diferentes sentidos del humor, pero ambos tienen una forma de alquimizar el ambiente que los rodea de una manera tan sutil que casi se puede pasar por alto la fuerza con la que lo hacen”.
Van Der Beek compartió que estaba “increíblemente agradecido” de tenerlos en su vida. “El mundo es un lugar mejor porque ustedes dos están en él”, escribió. "Feliz cumpleaños, chicos. Los quiero con todo mi corazón".
Una familia numerosa y estable
Van Der Beek tenía 48 años. Compartía seis hijos con Kimberly: Olivia, 14, Joshua, 13, Annabel, 12, Emilia, 8, Gwendolyn, 6, y Jeremiah, 3.
Kimberly compartió el miércoles que el actor “enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”.
“Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán”, escribió.
“Por ahora, pedimos tranquilidad y privacidad mientras lloramos la pérdida de nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, agregó su viuda.
Lucha contra el cáncer
En septiembre de 2025, Van Der Beek tuvo que abandonar la tan esperada reunión de “Dawson’s Creek”, alegando que padecía dos virus estomacales.
Comentó que el evento benéfico, organizado en colaboración con F Cancer, era la “noche que más había esperado” desde que a su coprotagonista Michelle Williams se le ocurrió la idea en enero pasado.
“A pesar de todos mis esfuerzos... no podré estar allí”, confirmó Van Der Beek, quien interpretó a Dawson Leery durante seis temporadas. No podré subirme a ese escenario y agradecer a cada alma del teatro por apoyarme y luchar contra el cáncer cuando más lo necesitaba.
Van Der Beek anunció su diagnóstico de cáncer en noviembre de 2024. En su última entrevista, en diciembre de 2025, dijo que el diagnóstico fue "lo mejor que le ha pasado en la vida".