La última y emotiva publicación de James Van Der Beek en redes sociales

La última publicación de James Van Der Beek en Instagram fue una conmovedora foto de él con su hija Annabel .

El protagonista de "Dawson's Creek" falleció este miércoles 11 de febrero, según confirmó su esposa, Kimberly. Van Der Beek luchó contra el cáncer colorrectal desde agosto de 2023.

En su última publicación de Instagram, el 25 de enero, Van Der Beek rindió homenaje a Annabel , de 12 años, ya su padre, James , en sus cumpleaños compartidos.

En la foto, el actor vestía un suéter y un gorro, abrazando a Annabel mientras ella le devolvía el abrazo. También compartió una foto de su padre con Annabel.

"Reconozco el mismo corazón abierto, cálido, cariñoso y tierno", escribió sobre ambos. "Veo el cariño y la dedicación que muestran hacia quienes más aman. Veo la misma creatividad y originalidad original de Acuario".

“Y ambos hacen que cada habitación en la que están sea más divertida”, continuó. “Diferentes sentidos del humor, pero ambos tienen una forma de alquimizar el ambiente que los rodea de una manera tan sutil que casi se puede pasar por alto la fuerza con la que lo hacen”.

Van Der Beek compartió que estaba “increíblemente agradecido” de tenerlos en su vida. “El mundo es un lugar mejor porque ustedes dos están en él”, escribió. "Feliz cumpleaños, chicos. Los quiero con todo mi corazón".