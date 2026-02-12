  1. Inicio
Dos tiroteos relacionados dejan siete muertos en EE UU

Los oficiales de Sarasota respondieron el martes al mediodía al reporte de un hombre que recibió disparos en el vecindario de Amberlea, donde falleció tras intentos fallidos de primeros auxilios.

  • Actualizado: 12 de febrero de 2026 a las 11:28 -
  • Agencia EFE
Imagen referencial cortesía de Fort Lauderdale Police Department.
Miami

Dos tiroteos domésticos, supuestamente interrelacionados, dejaron un saldo de siete personas muertas, incluyendo el presunto atacante, en el sur de Florida (EE.UU.), informó este jueves la Oficina del Alguacil del Condado de Sarasota.

Las autoridades indicaron que el asesinato el martes de dos personas en una casa en Fort Lauderdale, una ciudad al norte de Miami en la costa este de Florida, podría estar relacionado con el homicidio-suicidio que el mismo día dejó cinco muertos en Sarasota, que está en la costa oeste.

"Sabemos que el sospechoso había estado en una relación romántica previa con una de las víctimas en Fort Lauderdale. La víctima tenía una conexión con las víctimas en Sarasota. El motivo del sospechoso para atacar a las víctimas se desconoce", indicó la Oficina del Alguacil del Condado de Sarasota.

Los oficiales de Sarasota respondieron el martes al mediodía al reporte de un hombre que recibió disparos en el vecindario de Amberlea, donde falleció tras intentos fallidos de primeros auxilios.

Los policías entraron después a la casa, donde descubrieron dos mujeres y dos hombres adultos muertos, entre los que está el presunto tirador, identificado como Russell Kot, de 51 años, de Fort Lauderdale y quien habría fallecido por heridas autoinfligidas.

Los agentes recibieron entonces una llamada de los detectives del Departamento de Policía de Fort Lauderdale para informarles de que el sospechoso estaba relacionado presuntamente con un doble homicidio, tras encontrar ese martes los cuerpos de una mujer de 46 años y un joven de 18.

Las autoridades de ambas jurisdicciones indicaron que los crímenes ya no representan una amenaza para la comunidad al considerarlos un hecho aislado, pues el atacante murió. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

