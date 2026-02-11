  1. Inicio
Delcy Rodríguez dice que viajará a Estados Unidos "en algún momento"

La declaración la hizo tras despedirse del secretario de Energía estadounidense en Miraflores, donde tuvieron un encuentro privado en el que, ambos aseguraron, hubo una conversación franca

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 19:42 -
  • Agencia EFE
Delcy Rodríguez dice que viajará a Estados Unidos en algún momento

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablan en una rueda de prensa al finalizar una reunión con el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, este miércoles.

 Foto: Agencia EFE
Caracas, Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que "en algún momento" viajará a Estados Unidos, luego de reunirse con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en Caracas en la que establecieron una "asociación productiva a largo" plazo en materia energética.

"En algún momento, me imagino", señaló Rodríguez a un grupo de periodistas en el palacio presidencial de Miraflores al ser consultada si viajará a Estados Unidos, a lo que también respondió que en este momento tiene mucho trabajo en el país suramericano.

La declaración la hizo tras despedirse de Wright en Miraflores, donde tuvieron un encuentro privado en el que, ambos aseguraron, hubo una conversación franca.

En enero pasado, un funcionario de la Casa Blanca aseguró que Rodríguez tiene previsto visitar Washington, sin detallar fechas o agenda.

Este anuncio se produjo días después de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora de Venezuela María Corina Machado.

Venezuela y Estados Unidos establecieron este miércoles una "asociación productiva a largo" plazo en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, según anunció Rodríguez tras su encuentro con Wright.

Rodríguez, quien no detalló el plazo acordado, dijo que se busca que la asociación entre Caracas y Washington "se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria".

Esta es la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque militar de enero pasado, durante el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.

Wright llegó al palacio presidencial de Miraflores dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera y después de que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara las restricciones para que empresas del país norteamericano operen en la nación caribeña.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

