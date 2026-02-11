Delcy Rodríguez dice que viajará a Estados Unidos "en algún momento"

Caracas, Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que "en algún momento" viajará a Estados Unidos, luego de reunirse con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en Caracas en la que establecieron una "asociación productiva a largo" plazo en materia energética. "En algún momento, me imagino", señaló Rodríguez a un grupo de periodistas en el palacio presidencial de Miraflores al ser consultada si viajará a Estados Unidos, a lo que también respondió que en este momento tiene mucho trabajo en el país suramericano.

La declaración la hizo tras despedirse de Wright en Miraflores, donde tuvieron un encuentro privado en el que, ambos aseguraron, hubo una conversación franca. En enero pasado, un funcionario de la Casa Blanca aseguró que Rodríguez tiene previsto visitar Washington, sin detallar fechas o agenda. Este anuncio se produjo días después de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora de Venezuela María Corina Machado. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Venezuela y Estados Unidos establecieron este miércoles una "asociación productiva a largo" plazo en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, según anunció Rodríguez tras su encuentro con Wright. Rodríguez, quien no detalló el plazo acordado, dijo que se busca que la asociación entre Caracas y Washington "se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria".