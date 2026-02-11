Donald y Melania Trump visitarán a las fuerzas especiales que capturaron a Maduro

Washington

El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, viajarán el viernes al estado de Carolina del Norte para reunirse con miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en Caracas.

El encuentro tendrá lugar en la base militar de Fort Bragg, sede de las fuerzas Delta, según anunció este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

Allí se reunirán con "los miembros de las Fuerzas Especiales que llevaron a cabo con éxito la Operación ‘Resolución Absoluta’ en Venezuela y ayudaron a llevar ante la Justicia al narcoterrorista Nicolás Maduro", señaló Leavitt.

"Me consta que tanto el presidente como la primera dama esperan con gran entusiasmo esta visita", añadió.

Las fuerzas Delta son una unidad de operaciones especiales de élite del Ejército de Estados Unidos, especializada en misiones antiterroristas, rescate de rehenes y operativos encubiertos.