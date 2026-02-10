Joven de 13 años arrestado tras apuñalamiento de dos adolescentes en un colegio en Londres

Londres

Un joven de 13 años fue arrestado por intento de asesinato este martes después de que otros dos adolescentes de 12 y 13 años fueran apuñalados de gravedad en un colegio al noroeste de Londres, según informó hoy la Policía Metropolitana de Londres (Met) en un comunicado.

En una comparecencia desde el lugar de los hechos, el superintendente jefe de la Met, Luke Williams, indicó que la investigación estaba a cargo de la Policía antiterrorista británica, si bien precisó que por el momento no ha sido declarado como un incidente terrorista.

Las autoridades acudieron al colegio de secundaria Kingsbury, en el barrio de Brent, al noroeste de la capital británica, alrededor de las 12:40 GMT de este martes, tras un aviso de apuñalamiento.

"El sospechoso, que creemos que tiene 13 (años), abandonó la escena después del apuñalamiento. Tras una investigación urgente, nuestros agentes lo arrestaron y recuperaron un arma que pensamos que se utilizó en el apuñalamiento", comentó el superintendente de la Met. Por el momento, la Policía indicó que no buscan a nadie más en relación con esos actos.