Gobierno de Trump ha arrestado a casi 380.000 inmigrantes desde enero 2025

Washington, Estados Unidos.

La Administración de Donald Trump ha arrestado a 379.000 inmigrantes entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026, aseguró este martes el director interino del Servicios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons. En una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, Lyons explicó que entre los detenidos "se encuentran más de 7.000 presuntos pandilleros y más de 1.400 terroristas conocidos o presuntos".

El director de la agencia migratoria aseguró que ICE "mantiene su compromiso con los principios fundamentales de que quienes ingresan ilegalmente a nuestro país deben rendir cuentas". La comparecencia en la Cámara de Representantes se produce en un momento delicado de la política migratoria de la Administración de Trump, que ha tenido que rebajar la tensión de las redadas en Minesota por la respuesta ciudadana tras la muerte de dos norteamericanos debido a disparos perpetrados por agentes federales.