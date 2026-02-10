  1. Inicio
Gobierno de Trump ha arrestado a casi 380.000 inmigrantes desde enero 2025

Todd Lyons, director interino de ICE, aseguró que la agencia mirgratoria "mantiene su compromiso con los principios fundamentales de que quienes ingresan ilegalmente a nuestro país deben rendir cuentas"

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 12:04 -
  • Agencia EFE
Todd Lyons, director interino de ICE, dijo que entre los arrestados se encuentran más de 7.000 presuntos pandilleros.

 Foto: Agencia EFE
Washington, Estados Unidos.

La Administración de Donald Trump ha arrestado a 379.000 inmigrantes entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026, aseguró este martes el director interino del Servicios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons.

En una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, Lyons explicó que entre los detenidos "se encuentran más de 7.000 presuntos pandilleros y más de 1.400 terroristas conocidos o presuntos".

El 86% de los migrantes detenidos por el ICE carecen de historial violento

El director de la agencia migratoria aseguró que ICE "mantiene su compromiso con los principios fundamentales de que quienes ingresan ilegalmente a nuestro país deben rendir cuentas".

La comparecencia en la Cámara de Representantes se produce en un momento delicado de la política migratoria de la Administración de Trump, que ha tenido que rebajar la tensión de las redadas en Minesota por la respuesta ciudadana tras la muerte de dos norteamericanos debido a disparos perpetrados por agentes federales.

El Gobierno de Trump recortará 600 millones de dólares en sanidad en estados demócratas

Además, los demócratas mantienen su rechazo a aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a menos que se modifiquen algunos aspectos controvertidos de sus políticas de control migratorio, como que los agentes solo puedan entrar en las viviendas con una orden firmada por un juez o prohibir o limitar que los agentes usen máscaras o cubran su rostro.

Si no alcanzan un acuerdo con los republicanos antes del fin de semana, el departamento entrará en cierre administrativo.

