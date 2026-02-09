  1. Inicio
EE UU pedirá a Costa Rica extradición de un exvicealcalde y un salvadoreño por narcotráfico

Hay más de una decena de costarricenses solicitados en extradición por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, el más notorio es el exviceministro de Seguridad Celso Gamboa

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 17:31 -
  • Agencia EFE
Jimmy Vindas fue vicealcalde de la localidad de Golfito, provincia de Puntarenas, Costa Rica, entre 2016 y 2020, y se postuló para alcalde en 2020, pero no resultó elegido por la población

 Foto: Redes Sociales
San José, Costa Rica

Estados Unidos solicitará a Costa Rica la extradición del salvadoreño Jimmy Adonay Posada Cheves y del costarricense Jimmy Roy Vindas Aguilar, exvicealcalde de una localidad del sur de su país, como sospechosos de narcotráfico, informó este lunes la Fiscalía.

El Ministerio Público costarricense explicó que esta cooperación es parte de los esfuerzos que realiza en conjunto con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para la extradición de supuestos narcotraficantes.

Posada Chevez, alias "Turbo", y Vindas Aguilar son solicitados por el Tribunal del Distrito Medio de Florida por presuntos delitos de narcotráfico.

Estos dos sospechosos permanecen en prisión preventiva desde agosto de 2025, como imputados por la Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada que los vincula con el transporte y comercialización de al menos 38 paquetes de cocaína.

Vindas fue vicealcalde de la localidad de Golfito, provincia de Puntarenas (Pacífico), entre 2016 y 2020, y se postuló para alcalde en 2020, pero no resultó elegido por la población.

La Fiscalía costarricense informó que "el Gobierno de Estados Unidos formalizará en los próximos días la solicitud de extradición contra Posada y Vindas. Una vez recibida, las autoridades costarricenses realizarán el procedimiento previsto en la legislación nacional para este tipo de trámites".

En la actualidad hay más de una decena de costarricenses solicitados en extradición por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, el más notorio es el abogado, exviceministro de Seguridad y exmagistrado Celso Gamboa.

En mayo de 2025, el Congreso de Costa Rica aprobó una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales, como una forma de combatir el narcotráfico.

