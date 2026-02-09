El Salvador prevé 55 millones de dólares en ingresos por turismo por residencia de Shakira

San Salvador, El Salvador.

El Gobierno de El Salvador prevé ingresos por aproximadamente 55 millones de dólares en turismo por la residencia centroamericana de la cantante colombiana Shakira, que consiste en cinco conciertos en San Salvador de los que dos se llevaron a cabo el recién fin de semana, según proyecciones oficiales compartidos este lunes. La titular del Ministerio de Turismo, Morena Valdez, informó durante una rueda de prensa con medios internacionales de que en total, para los cinco espectáculos de la cantante colombiana, se registran 135.000 asistentes, de los el 51 % (68.000) son salvadoreños.

El resto, el 49 % indicó la ministra, son extranjeros que han venido del resto de los países de Centroamérica, de Estados Unidos, Canadá, Colombia y México. Además, de acuerdo con datos compartidos por la productora de la residencia al ministerio, "el evento Shakira" ha generado 11.000 empleos, de los que 4.000 son directos y 7.000 indirectos, apuntó Valdez. La colombiana Shakira se reencontró la noche del sábado en El Salvador con su "manada centroamericana", después de dos décadas desde que pisó por última vez un escenario en este país, en el primer concierto de cinco que dará en San Salvador. El Salvador se convierte así en el único país de Centroamérica que verá actuar a la estrella del pop en esta gira de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', con la que Shakira rompió a finales de enero el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar 421,6 millones de dólares.