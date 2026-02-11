  1. Inicio
Clima en Honduras este miércoles 11 de febrero: lluvias en dos regiones

Las lluvias y chubascos débiles y aislados podrían registrarse por la tarde en el norte y nororiente de Honduras.

Durante la mañana y parte de la tarde prevalecerá clima seco y estable en la mayoría de regiones de Honduras, según el pronóstico de Copeco.

SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones climáticas que predominarán este miércoles 11 de febrero de 2026 en las diferentes regiones de Honduras.

La entidad de previsión detalló que durante esta jornada prevalecerá un clima seco y estable en la mayor parte del territorio hondureño.

De acuerdo con el pronóstico, durante la tarde el viento del este y noreste estará transportando humedad desde el mar Caribe.

Lo anterior podría generar lluvias y chubascos débiles muy aislados en las regiones del norte y nororiente del país, según las autoridades de contingencias.

Asimismo, mencionó que en el resto de zonas de Honduras continuarán las condiciones mayormente secas, sin acumulados de lluvia significativos, por lo que no se prevén afectaciones relevantes asociadas al clima.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 y 38 grados Celsius. Choluteca y Valle serán los departamentos con el mayor pico de calor, mientras que Copán, Francisco Morazán e Intibucá serán los más frescos.

