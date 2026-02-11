Marathón aplasta a su adversario; Motagua arranca con derrota en el Reservas 2026

El certamen de reservas de la Liga Nacional sigue dando muchas emociones luego de disputarse la segunda fecha del torneo, en la que el campeón defensor, Victoria, descansó. También hubo cambios en la tabla de posiciones y hay nuevo líder.

En San Pedro Sula, las reservas de Marathón golearon 7-0 a Juticalpa, partido que se disputó en el estadio Yankel Rosenthal y que lo colocó como líder del campeonato tras ser el único equipo con seis puntos obtenidos por el momento.

La ciudad maquilera también tuvo fútbol en el encuentro en el que Choloma recibió a Lobos UPNFM en el inmueble del Rubén Deras, pero serían los lobitos quienes se llevaron el triunfo a casa luego de imponerse 1-2 en el marcador.