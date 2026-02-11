Marathón aplasta a su adversario; Motagua arranca con derrota en el Reservas 2026

El certamen de reservas de la Liga Nacional sigue dando muchas emociones luego de disputarse la segunda fecha del torneo, en la que el campeón defensor, Victoria, descansó. También hubo cambios en la tabla de posiciones y hay nuevo líder.
En San Pedro Sula, las reservas de Marathón golearon 7-0 a Juticalpa, partido que se disputó en el estadio Yankel Rosenthal y que lo colocó como líder del campeonato tras ser el único equipo con seis puntos obtenidos por el momento.
La ciudad maquilera también tuvo fútbol en el encuentro en el que Choloma recibió a Lobos UPNFM en el inmueble del Rubén Deras, pero serían los lobitos quienes se llevaron el triunfo a casa luego de imponerse 1-2 en el marcador.
Por otra parte, la máquina del Real España visitó a Génesis PN en La Paz en el estadio Suazo Cordova, juego que lo perdería los aurinegros 1-0. Los catedráticos se encuentran en la cuarta posición debajo de los caninos quienes lo superan por un punto en el tercer lugar.
En Olancho, los Potros recibieron a los leoncitos en la cancha Ramón Sarmiento, y fue Olimpia quien finalizó ganando el partido 1-2, para posicionarse en el segundo lugar de la tabla con cuatro puntos.
En el complejo Pedro Atala, las águilas del Motagua debutaron ante el Platense, quien los sorprendió y terminó llevándose la victoria en la capital con un marcador de 2-3. Tras la derrota del ciclolón azul, se encuentran en las últimas posiciones de la tabla junto a Olancho.
PARTIDOS JORNADA 3
Jueves 19 de febrero - Real España vs Motagua Jueves 19 de febrero - Olimpia vs Juticalpa Jueves 19 de febrero - Victoria vs Marathón Jueves 19 de febrero - Olancho vs Lobos UPNFMJueves 19 de febrero - Génesis PN vs Choloma