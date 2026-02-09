Olimpia viajó rumbo a México en busca de la remontada ante el América

Tegucigalpa, Honduras.

Cabe recordar que Olimpia cayó el pasado martes en el Estadio Nacional de Tegucigalpa por 1-2. Víctor Dávila abrió el marcado al filo del descanso, Jorgé Álvarez lo empató arrancando el complemento, pero Ramón Juárez sentenció la victoria americanista cuando el partido ya esta por terminar (88').

Los dirigidos por Eduardo Espinel tomaron un vuelo comercial y llegarán a tierras mexicanas aproxidamente a la 1:00 AM, con la ilusión de firmar una de las hazañas más importantes en la historia de la institución.

El Olimpia partió esta noche desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola rumbo a México para afrontar el miércoles una operación titánica: eliminar al Club América en la Champions de Concacaf.

Por este motivo, los albos tienen solo un objetivo en mente: remontar la eliminatoria para avanzar a octavos en un torneo donde también compite otro club hondureño como Real España, que se medirá con Los Angeles FC de la MLS.

"Por ahora estamos muy enfocados. Es un partido muy, muy importante para todos. Hemos estado trabajando para tratar de sacar un resultado positivo. Estoy mentalizado en lo que va a pasar", declaró Jorge Benguché frente a los medios antes viajar a suelo azteca.

Un 'Toro' Benguché que complicó al América, pero que no estuvo fino para perforar la portería de Luis Malagón. De hecho, el técnico André Jardine destacó la actuación del punta hondureño y dijo que la eliminatoria aún no estaba resuelta pese a tener ventaja y cerrar de local.

"El partido de vuelta lo decide todo. Sabemos que llevamos un ligera ventaja, y estoy seguro que tendremos un mejor funcionamiento para confirmar que podemos pasar de fase. Olimpia tiene un buen equipo, tienen un delantero muy bueno, mostró todo su potencial, muy capaz, nos complicó mucho y un centro del campo interesante. Entendemos porqué son campeones y porqué están compitiendo acá", explicaba.

Ambos equipos llegarán a este compromiso tras haber cumplido en sus respectivas competiciones el fin de semana. Olimpia derrotó por 1-0 a UPNFM y América se impuso sobre Monterrey por el mismo marcador.

Águilas y leones se verán las caras en el Estadio Ciudad de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México y con capacidad para 36,680 espectadores. El pitazo incial será a partir de las 7:00 PM el miércoles.