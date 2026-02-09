Benguché advierte previo al América-Olimpia y responde a los que piden su ficha

Tegucigalpa, Honduras.

El 'Toro', quien fue alabado por varia prensa mexicana y muchos aficionados de equipos aztecas, ha revelado que está tranquilo con las palabras de halagos que ha recibido en los últimos días.

Jorge Benguché atendió a los medios de comunicación en el Aeropuerto de Palmerola previo a su salida a México donde se medirán al América en el partido de vuelta de la Champions de Concacaf.

Asimismo, el delantero fue claro de que Olimpia tiene la misión de no solo ir a ganar sino que clasificar a la siguiente fase sabiendo que no es nada fácil, pero no imposible.

Ánimos del equipo

Vamos con la mentalidad de hacer un buen partido, con las ganas de dar lo mejor y a ver qué pasa el día del juego.

¿Como has asimilado que varios aficionados han pedido tu ficha en la Liga MX?

En ese sentido estoy tranquilo. Creo que estoy acá en el equipo, hemos trabajado las cosas con mucha tranquilidad y enfocados en enfrentar el partido que se viene.

Pero si tuvieras que mandarle un mensaje a toda esa gente que está pidiendo ¿qué tenés que decirles?

Por ahora estamos muy enfocados en el equipo. Es un partido muy, muy importante para todos. Hemos estado trabajando para tratar de sacar un resultado positivo. Estoy enfocado en el partido y mentalizado en lo que va a pasar.

Viaje largo a México

Sí, bueno, vamos a tener un viaje algo largo, pero creo que nos hemos estado preparando más que todo mentalmente para el partido que se viene. Lo vamos a luchar, lo vamos a intentar y creo que podemos ir a hacer un gran partido.

En conferencia de prensa, el profe Espinel dijo: “Vamos con todo, no tenemos nada que perder y mucho que ganar”. ¿Esto les genera confianza y cómo afrontar un partido tan difícil en una cancha tan complicada como México?

Sí, creo que tiene que ser así. No salir a especular, sino a buscar el resultado. Esa tiene que ser la mentalidad.

¿Sentiste que merecieron más en el partido de ida?

Bueno, de merecer, sabemos que el fútbol no es así. Pero hicimos un buen partido y ahora toca lucharlo y ver qué pasa.

¿Qué tanto pesa la esperanza para hacer un buen papel y lograr el pase?

Vamos a ir a tratar de sacar el partido. Vamos a ir a jugar, a buscarlo y, como les dije, a ver qué pasa.

Hay una palabra poderosa en el mundo: creer. ¿Por qué creer que se puede lograr una hazaña, algo tan difícil?

Sí, como lo decías, hay que creer y hay que luchar. Estoy seguro de que el olimpismo cree en nosotros y nosotros creemos en nosotros mismos. Vamos a intentar y a ver qué pasa.

Mencionaba Espinel que a Olimpia le faltó preparación y manejo de intensidad. ¿Esta vez Olimpia sí va preparado para enfrentar al América?

Bueno, ahora tenemos más minutos, una mejor carga de partidos, y creo que eso es clave para el equipo. Vamos a tratar de jugar y de sacar el partido.

Has tenido dos salidas al extranjero: Portugal y luego otro país de Europa. ¿Sueñas todavía con volver a salir? ¿Ganar el Clausura y por qué no ir a México o a la MLS?

Bueno, Dios dirá qué sucede más adelante.