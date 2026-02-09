Daniel Otero explota contra el arbitraje y exige VAR en Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.

El mandamás verdolaga se refirió sin rodeos a la controversia arbitral, exigió la implementación del VAR, cuestionó duramente a las autoridades de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) y habló sobre una posible renovación dirigencial en el máximo organismo del fútbol nacional.

Ante lo sucedido, miles de reacciones se generaron en torno a la polémica y al debate sobre qué se debe hacer para prevenir este tipo de situaciones en el balompié nacional. Por ello, Diario La Prensa charló en exclusiva con el presidente del Marathón , Daniel Otero.

El derbi de la capital industrial del país estuvo marcado por errores arbitrales que influyeron de manera significativa en el resultado del compromiso, que terminó con triunfo de la Máquina por 1-0.

Ayer se vivió uno de los episodios más polémicos de los últimos años en el fútbol de la Liga Nacional de Honduras , durante el clásico sampedrano entre Marathón y Real España.

Además, defendió al técnico Pablo Lavallén ante la sanción que se avecina por encarar a los árbitros del partido y explicó los proyectos deportivos e institucionales que se vienen para el club verdolaga, además de enviar un mensaje directo a la afición y al fútbol hondureño en general.

Ayer se disputó una nueva edición del clásico sampedrano, donde lamentablemente para Marathón no se dio el resultado esperado y el equipo se vio involucrado en una polémica por un gol en supuesto fuera de lugar y un penal dudoso a favor de Real España. ¿Cómo tomaron estas decisiones ustedes como Junta Directiva?

Como Junta Directiva consideramos que lo ocurrido ayer, en los últimos cinco minutos del clásico sampedrano, no fue un error arbitral ni lo catalogamos como un hecho fortuito. Para nosotros fue evidente la mala intención de afectar al equipo. En la jugada se puede ver claramente —todo el país lo vio— que nunca hay fuera de lugar. Carlos Pérez sale corriendo desde nuestra propia área, conduce tranquilamente el balón y, aun así, el árbitro no levanta la bandera. Es hasta que se anota el gol cuando se señala el fuera de lugar. Eso nos demuestra que no fue un error arbitral. Nos sentimos afectados y molestos, y por eso no nos vamos a quedar callados, porque es un irrespeto más al Club Deportivo Marathón.

Cuando menciona que no se van a quedar callados, ¿qué planea hacer la Junta Directiva o qué acciones se contemplan ante la Comisión de Disciplina y la Comisión de Arbitraje?

En Honduras debe existir el VAR. El que no quiere el VAR es porque quiere que continúe la corrupción en el fútbol hondureño. Nosotros exigimos el VAR para que no se siga manoseando el fútbol nacional, porque siento que el fútbol hondureño está patas arriba. Sigo sin entender cómo el presidente de la Federación y el secretario de la Federación siguen aferrados a cargos en los que, según nuestros estudios de opinión pública, el 93% de la población está a favor de que salgan, no en 2027, sino ya. Ellos son los principales responsables de doce años de fracasos del fútbol hondureño. Además, también están a cargo de la Comisión Nacional de Arbitraje.

En lo personal, no me van a engañar diciendo que las cosas van a cambiar trayendo a alguien de afuera que capaz distinto; es la misma gente. Casualmente ayer vio una fotografía del nuevo director deportivo junto a la persona que también ha venido fracasando como gerente —no sé si gerente deportivo o gerente general— de la Federación. Esto es como en derecho, lo que se conoce como la teoría del fruto del árbol envenenado: si el tronco está podrido, cualquier fruto que nazca de ese árbol también lo estará. Entonces, o nos unimos o vamos a seguir en lo mismo. Ya se ha conformado un comité exploratorio integrado por dirigentes reconocidos y de trayectoria de varios equipos de la Liga Nacional, con el objetivo de lanzar una candidatura a la Federación de Fútbol en las próximas elecciones.

¿Usted será el candidato?

Todavía no lo puedo decir, pero es un comité exploratorio fuerte, con experiencia en la materia y con propuestas serias que se darán a conocer cuando llegue el momento. Para nosotros, las personas que manejan la Federación no pueden seguir en sus cargos hasta el próximo año, cuando se celebren las elecciones. Por dignidad, deberías renunciar ya. Te doy un ejemplo: Honduras y Costa Rica fueron eliminadas del Mundial el mismo día el año pasado. En el caso de los ticos, el entrenador mexicano Herrera casi tuvo que salir corriendo del país; en nuestro caso, casi le terminan renovando el contrato al entrenador. El fútbol hondureño, a nivel de Federación, se maneja con base en el amiguismo, y eso no puede seguir.

¿Es cierto que a los equipos les están pidiendo dinero para poder implementar el VAR?

No me extrañaría que la Federación esté quebrada; en realidad, lo está. Tengo información de que la FFH debe aproximadamente 300 millones de lempiras. La Federación está totalmente desprestigiada por fracasos económicos, deportivos, de imagen y de credibilidad. Es una cadena de fracasos que no entiendo por qué los mantiene aferrados a sus cargos. A mí me gustaría viajar gratis a Suiza y hospedarme en un hotel cinco estrellas; Claro que me gustaría, pero no lo aceptaría. Quienes manejan el fútbol hondureño se benefician del fútbol hondureño.

Por eso admiro al dirigente de Olimpia que decidió hacerse a un lado, pero parece que los demás presidentes y secretarios no entendieron el mensaje ni lo que la gente está pidiendo. A mí, sinceramente, me preocupa, porque ayer había gente asustada. Al final, lo que busco es que no ocurre una tragedia, porque el fútbol desborda pasiones y cuando al aficionado le roban la ilusión de un triunfo, se frustra y descarga esa frustración con el primero que encuentra.

Yo reto al presidente de la Federación y al secretario a que digan cuánto les cuesta, a título personal, el fútbol hondureño. Los reto a que dicen públicamente cuánto dinero ha salido de su propia bolsa como aporte al fútbol hondureño.

Se espera una fuerte sanción para Pablo Lavallén según lo que establece el reglamento. ¿Cómo lo apoyan ustedes qué es lo que, según el reglamento, hizo para merecer la expulsión? ¿Mostrar un vídeo? ¿Quejarse de los árbitros? ¿Saben qué dice el informe arbitral?

No tuvimos acceso directo al informe arbitral, pero según lo que se nos ha informado, el reporte menciona que Pablo Lavallén le enseñó un video a los árbitros y les manifestó su inconformidad con sus decisiones, y que eso es motivo de sanción. Yo, personalmente, no creo que mostrar un vídeo para ilustrar un error deba ser penado. No lo considero una falta sancionable. Más bien, deberíamos agradecer que Pablo Lavallén les esté mostrando el error que cometieron.

Hablando del comunicado, sorprendió a muchos que Maratón emitiera un mensaje tan fuerte tras la polémica del Clásico Sampedrano. Algunos lo toman como una exageración o una queja de más. ¿Qué representa realmente ese comunicado?

Ese comunicado es un mensaje de la inconformidad que tenemos, no solo por lo ocurrido en este partido, sino por la acumulación de errores arbitrales a lo largo de los años. Al cuerpo técnico le botan el trabajo de toda la semana, a la junta directiva el esfuerzo de sostener una inversión de varias decenas de millones de lempiras al año ya la afición le roban el sueño de un triunfo. Todo ese daño no se puede minimizar. Además, hablamos de árbitros a los que el fútbol no les cuesta. Como club local tuvimos que pagar 35 mil lempiras por la cuarteta arbitral. Créame que no queríamos pagarlo, pero somos respetuosos del reglamento y cumplimos. Esa cuarteta cobró 35 mil lempiras por el error que cometió y nosotros, como siempre, honramos el compromiso. Los árbitros no vienen gratis, ayer ganaron su dinero, y mire lo que nos hicieron. Nosotros no pedimos ayuda, pedimos imparcialidad y que se apoyen en la tecnología del VAR. Pero están renuentes a implementarlo porque quieren seguir manoseando el fútbol hondureño.

En estos meses al frente de Maratón, ¿cómo se ha sentido? ¿Cree que en esta nueva etapa le ha costado y qué siente que aún le falta al equipo, tomando en cuenta que el inicio no ha sido el esperado?

Sin duda alguna, en el fútbol hondureño no basta con ser el mejor en la cancha para ganar y ser campeón. Desafortunadamente, muchas veces los resultados los deciden fuerzas externas.

¿Qué se viene para Maratón a futuro? Se ha hablado del alumbrado y otros proyectos de infraestructura. ¿Cómo avanzan?

Vamos bastante bien y muy adelantados en todos los ámbitos. Esperamos que dentro de un mes ya tengamos los diseños definitivos de todo lo que se va a hacer. Estamos trabajando de forma simultánea en la gradería norte, los palcos y la iluminación.

Un mensaje para los aficionados de Marathón y del fútbol hondureño en general.

Al aficionado de Maratón, que sigue apoyando como lo ha hecho durante cien años, a pesar de la adversidad. A Maratón nunca nadie le ha regalado nada y no queremos que nos regalen, pero tampoco queremos que nos quiten. Que mantengan intacta la ilusión, porque el campeonato está cerca y para que Marathón sea campeón estamos a un paso. A todos los aficionados del fútbol hondureño, que exijamos la renuncia de las personas responsables de tener al fútbol hondureño por los suelos.