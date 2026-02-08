Grave error arbitral: El gol mal anulado al Marathón en el derbi ante Real España

San Pedro Sula, Honduras.

El Real España se impuso este domingo 1-0 al Marathón en un clásico sampedrano cargado de polémica, correspondiente a la jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, disputado en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

El derbi estuvo marcado por varias acciones discutibles que terminaron condicionando el desarrollo del juego y dejando al árbitro central, Jefferson Escobar, con una evaluación negativa tras el encuentro entre dos de los equipos ubicados en la parte alta de la tabla de posiciones.

La primera jugada controversial se produjo al minuto 79 del segundo tiempo. Nixon Cruz ingresó al área del Marathón y cayó tras un contacto con Francisco “Chelito” Martínez. Escobar sancionó falta a favor del conjunto verdolaga, decisión que generó airados reclamos por parte de los jugadores aurinegros, quienes consideraron que la infracción era a su favor.