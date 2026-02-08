Duro comunicado de Marathón tras errores del árbitro ante Real España: "Revisión inmediata"

San Pedro Sula, Honduras.

La polémica del clásico sampedrano entre Marathón y Real España sigue dando de que hablar. Todo esto debido al triunfo de los aurinegros en el estadio Yankel Rosenthal en donde hubo dos polémicas que marcaron la diferencia del partido. Primero fue Pablo Lavallén, quién fue expulsado, salió enfurecido con el trabajo de los árbitros que se desarrolló en el clásico de San Pedro Sula disputado en el estadio Yankel Rosenthal.

"Yo no estoy dispuesto a callarme, porque en el lugar donde trabajo se me pide excelencia. Mi directiva me pide excelencia para que el equipo juegue mejor y gane. Yo también le pido excelencia a mi directiva y se la pido a los árbitros, porque por un fallo arbitral nosotros nos podemos quedar sin trabajo. Ellos irán a dirigir a segunda dos o tres partidos y listo", tiró Lavallén. Minutos más tarde, este tema ha llegado hasta las redes sociales donde Marathón realizó un comunicado donde pide a la Comisión de Arbitraje investigar el trabajo de la cuarteta arbitral encabezada por Jefferson Escobar.

LO QUE DICE EL COMUNICADO DEL MARATHÓN:

"El Club Deportivo Marathón manifiesta públicamente su más enérgica protesta por el arbitraje del clásico disputado esta tarde ante Real España en el Estadio Yankel Rosenthal. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Lo ocurrido no es un "detalle" del juego: fueron decisiones determinantes, tomadas en instantes críticos, que distorsionaron el resultado y golpearon la credibilidad del torneo. Hechos puntuales que sustentan nuestra protesta: 1. Gol legítimo anulado a Marathón (min. 89): se invalidó la anotación de Carlos "Chuy" Pérez por un supuesto fuera de juego, pese a que diversos reportes describen que estaba en posición correcta.