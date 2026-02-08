  1. Inicio
  2. · Deportes

Duro comunicado de Marathón tras errores del árbitro ante Real España: "Revisión inmediata"

Marathón emite un contundente comunicado y arremete contra la cuarteta arbitral comandada por Jefferson Escobar por lo hecho en el derbi sampedrano.

San Pedro Sula, Honduras.

La polémica del clásico sampedrano entre Marathón y Real España sigue dando de que hablar. Todo esto debido al triunfo de los aurinegros en el estadio Yankel Rosenthal en donde hubo dos polémicas que marcaron la diferencia del partido.

Primero fue Pablo Lavallén, quién fue expulsado, salió enfurecido con el trabajo de los árbitros que se desarrolló en el clásico de San Pedro Sula disputado en el estadio Yankel Rosenthal.

Enfado de Marathón por errores vs Real España, polémicas y Lavallén enloquece

"Yo no estoy dispuesto a callarme, porque en el lugar donde trabajo se me pide excelencia. Mi directiva me pide excelencia para que el equipo juegue mejor y gane. Yo también le pido excelencia a mi directiva y se la pido a los árbitros, porque por un fallo arbitral nosotros nos podemos quedar sin trabajo. Ellos irán a dirigir a segunda dos o tres partidos y listo", tiró Lavallén.

Minutos más tarde, este tema ha llegado hasta las redes sociales donde Marathón realizó un comunicado donde pide a la Comisión de Arbitraje investigar el trabajo de la cuarteta arbitral encabezada por Jefferson Escobar.

Pablo Lavallén y sus jugadores fueron a reclamarle a los árbitros tras el final del partido ante Real España.

Pablo Lavallén y sus jugadores fueron a reclamarle a los árbitros tras el final del partido ante Real España.

 (FOTO: Neptalí Romero)

LO QUE DICE EL COMUNICADO DEL MARATHÓN:

"El Club Deportivo Marathón manifiesta públicamente su más enérgica protesta por el arbitraje del clásico disputado esta tarde ante Real España en el Estadio Yankel Rosenthal.

Lo ocurrido no es un "detalle" del juego: fueron decisiones determinantes, tomadas en instantes críticos, que distorsionaron el resultado y golpearon la credibilidad del torneo.

Hechos puntuales que sustentan nuestra protesta:

1. Gol legítimo anulado a Marathón (min. 89): se invalidó la anotación de Carlos "Chuy" Pérez por un supuesto fuera de juego, pese a que diversos reportes describen que estaba en posición correcta.

2. Penal decisivo con señalamiento cuestionado (90+): posteriormente se sancionó penal a favor de Real España, jugada que fue objeto de protesta inmediata por un presunto fuera de juego previo.

NUESTRA POSICIÓN

Marathón respeta el arbitraje como institución, pero no aceptará que errores graves -en un partido de esta magnitud- queden sin consecuencias. La afición verdolaga y el fútbol hondureño merecen reglas claras, criterio uniforme y decisiones responsables.

EXIGIMOS

Que la Comisión Nacional de Arbitraje realice una revisión inmediata del desempeño de la cuarteta arbitral encabezada por Jefferson Escobar

Que se emita un informe técnico público, detallando la fundamentación reglamentaria de las dos acciones que marcaron el cierre del partido.

Que se adopten medidas disciplinarias y correctivas si, como es evidente, se confirma que hubo errores que condicionaron el resultado.

El Club Deportivo Marathón no se va a callar cuando se vulnera la justicia deportiva. Defenderemos a nuestra institución, a nuestros jugadores y a nuestra afición por las vías correspondientes, porque el futbol hondureño no puede normalizar que partidos se decidan con decisiones arbitrales que generan polémica y desconfianza".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias