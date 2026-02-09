  1. Inicio
Miguel Pérez Suazo y Lincoln Pacheco asumen jefatura de la Policía Nacional

El ministro de Seguridad confirmó que ambos comisionados generales dirigirán temporalmente la Policía Nacional mientras se define el nombramiento definitivo por parte del Ejecutivo

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 14:44 -
  • Agustín Lagos
Los comisionados generales Miguel Perez Suazo y Lincoln Gustavo Pacheco Murillo.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

Los comisionados generales Miguel Pérez Suazo y Lincoln Gustavo Pacheco Murillo, han sido nombrados de forma interina como director y subdirector de la Policía Nacional.

El anuncio lo realizó está tarde el ministro de Seguridad Gerzon Velásquez, en conferencia de prensa, quien aseguró que la designación se llevó a cabo por ser los dos altos oficiales de mayor antigüedad en la institución policial.

Gerzon Velásquez define ejes de seguridad y lucha contra la violencia

Sin embargo, el ministro enfatizó que el nombramiento es temporal por lo que será el presidente de la Republica Nasry Juan Asfura el que hará el nombramiento definitivo del director y subdirector de la Policía.

Está tarde se realiza el traspaso de mando en las diferentes direcciones del ente de seguridad del Estado.

Exfuncionarios contaban con hasta 50 agentes de seguridad, según ministro Velásquez

Entre ellos se destaca el nombramiento del comisionado Mayes Ríos en la Dirección de Comunicación Estratégica en sustitución del comisionado General José Miguel Martínez Madrid.

En las próximas horas se dará a conocer quienes serán los otros oficiales que van a estar en los puestos de mando.

Redacción web
Agustín Lagos

