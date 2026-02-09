Exfuncionarios contaban con hasta 50 agentes de seguridad, según ministro Velásquez

Tegucigalpa, Honduras.

Velásquez indicó que la unidad especializada encargada de la seguridad de funcionarios públicos está conformada por alrededor de 1,500 agentes, la mayoría dedicados exclusivamente a estas labores.

Durante su participación en el programa televisivo 30/30, el funcionario detalló que estas medidas de seguridad incluían también al menos 120 vehículos blindados, los cuales formaban parte de estructuras diseñadas sin un análisis riguroso de riesgo.

Gerzon Velásquez , ministro de Seguridad, reveló la noche del 8 de febrero que antiguos esquemas de protección asignaban hasta 50 agentes de la Policía Nacional a un solo exfuncionario del Estado , una práctica que calificó como excesiva y carente de criterios técnicos.

No obstante, aseguró que se realizan evaluaciones para recuperar al menos el 80 % de ese personal y reasignarlo a tareas de seguridad ciudadana.

“En este momento estamos tratando de redefinir los esquemas y los análisis, porque un esquema de seguridad responde a un análisis de riesgos. En función de ese análisis se determina cuántos vehículos o personas se necesitan realmente”, explicó el ministro.

El titular de Seguridad, quien antes de asumir el cargo se desempeñó como asesor en organismos internacionales, señaló que muchos de los agentes continúan asignados a funcionarios y exfuncionarios, sin que exista una justificación técnica clara.

Recordó que en el pasado reciente era común que algunos funcionarios solicitaran directamente el número de agentes que deseaban para su protección.

“Había funcionarios que decían: yo quiero 15, 20 o 30, e incluso algunos andaban hasta con 50 agentes”, afirmó.

Velásquez consideró que este tipo de prácticas representa una falta de respeto hacia la ciudadanía. “Esto es una humillación para el resto de la población”, expresó.

No obstante, aclaró que cualquier decisión sobre la reducción o retiro de esquemas de seguridad debe basarse en estudios técnicos.

“Yo no puedo ordenar quitar seguridad mientras no exista un análisis que determine si una persona enfrenta riesgo real y si cuenta con medidas autorizadas por la autoridad competente”, precisó.

En ese sentido, aseguró que ya se giraron instrucciones para revisar cada caso y avanzar en la recuperación del personal policial destinado de forma excesiva a la protección individual.

Por otro lado, el ministro se refirió a la recompensa de 35 millones de lempiras ofrecida por la Policía Nacional por información que conduzca a la captura del exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, la cual calificó como desproporcionada.

“Antes deben agotarse todas las diligencias investigativas correspondientes para localizar a estas personas”, concluyó.